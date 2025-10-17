3500 कोटी रुपये होणार पुण्यातील 'या' ओसाड जागेची किंमत; आनंद महिंद्रांच्या कंपनीचं भाकित, लोकेशन...

Real Estate News: महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात शहरीकरण होत असतानाच मुंबई आणि पुण्यादरम्यानच्या पट्ट्यात वेगाने बांधकामं होत असताना दिसतंय. अशातच एक मोठी बातमी समोर आली असून प्रसिद्ध उद्योजक आनंद महिंद्रांच्या मालकीच्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीने पुण्याजवळ मोठा जमीन व्यवहार केला आहे. विशेष म्हणजे प्रस्थापित ठिकाणी ही जमीन खरेदी केली नसून अगदी नव्या ठिकाणी असलेल्या जमिनीचा हा व्यवहार पार पडला असून व्यवहारामधील रक्कम पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. या ठिकाणी जमीन खरेदी करण्यामागील कारणही कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.
महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीची उप-कंपनी असलेल्या 'महिंद्रा लाईफस्पेस डेव्हलपर्स लिमिटेड'ने 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुण्यात 13.46 एकर जमीन विकत घेतल्याची घोषणा केली आहे. हिंजवडी, कात्रज यासारख्या ठिकाणी ही जमीन खरेदी न करता पुण्यातील नांदे-महालुंगे परिसरातील जमिनीचा हा व्यवहार झाला आहे. या जमिनीची विकास क्षमता अंदाजे 3500 कोटी रुपये (420 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स) इतकी असल्याचा अंदाज आहे.
'महिंद्रा लाईफस्पेस डेव्हलपर्स लिमिटेड'चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी (निवासी) म्हणजेच चीफ बिझनेस ऑफिसर विमलेंद्र सिंग यांनी, महालुंगे-नांदे-मान येथील छोटी वाटणारी बाजारपेठ ही आगामी काळात पुण्यातील सर्वात आशादायक क्षेत्रांपैकी ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. या भागात उच्च दर्जाची आणि भविष्याचा विचार करुन उभारलेल्या घरांची जोरदार मागणी असेल असा आम्हाला विश्वास आहे, असंंही विलमेंद्र सिंग म्हणालेत.
सुव्यवस्थित पद्धतीने विकसित केलेल्या महालुंगेची लोकेशन या ठिकाणच्या जमिनीची आणि घरांची किंमत भविष्यात वाढेल असं दर्शवते. प्रस्तावित पीएमआरडीए टाउन प्लॅनिंग रिंग स्कीम आणि हिंजवडीला लागून असलेल्या आगामी इनर रोडद्वारे भविष्यात या भागाला उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी प्रप्त होणार आहे. याव्यतिरिक्त, महालुंगे आणि आजूबाजूचा परिसर बाणेर-बालेवाडी आणि हिंजवडी या आयटी आणि बीएफएसआय हबपासून समान अंतरावर असल्याने भविष्यात येथील लोकवस्ती वाढणार असल्याचा अंदाज आहे.
महालुंगे आणि आसपासच्या परिसरामध्ये दिल्ली पब्लिक स्कूल आणि महिंद्रा इंटरनॅशनल स्कूल सारख्या संस्थांसह चांगल्या प्रकारे विकसित अनेक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. 'महिंद्रा लाईफस्पेसेस'ने 2014 पासून100 टक्के ग्रीन पोर्टफोलिओ स्वीकारला असून भारतातील 'नेट झिरो होम्स' निर्मितीमध्ये ही कंपनी अग्रस्थानी आहे.