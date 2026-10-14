सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबणार! बिल्डरांना मोठा दणका, आता...; राज्य शासनाचा नवा आदेश

बिल्डरकडून होणारी सर्वसामान्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने बेकायदा घरांच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीलाच बंदी घातली आहे. सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी केली जाणार नाही, असे आदेश शासनाने जारी केले आहेत. यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
बिल्डर किंवा विकासक कोणतीही रीतसर परवानगी न घेता इमारती उभारतात आणि त्यातील घरांची बेकायदा विक्री करतात. नकाशामध्ये मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम करून ती घरेही विकली गेल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. बिल्डर पैसे घेऊन मोकळा होतो आणि अशी घरे विकत घेणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांची मात्र फसवणूक होते. फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना आपले पैसे कायदेशीररीत्या बिल्डरकडून वसूल करणेही अवघड होते.
असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी महसूल विभागाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यापुढे कोणत्याही निवासी प्रकल्पातील घरांचे 'प्रथम विक्रीसाठीचे करार', खरेदीखत', 'डीड ऑफ अपार्टमेंट' किंवा 'हस्तांतरणपत्र' अशी आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली आहेत का याची सखोल तपासणी करण्यात यावी आणि नसतील तर अशा दस्तऐवजांची नोंदणी करू नये, असे सक्त निर्देश शासनाने दुय्यम निबंधकांना दिले आहेत. मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या घरांची नोंदणी कोणत्याही परिस्थितीत करू नये अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या आदेशाचे पालन न करता दुय्यम निबंधकाने अनधिकृत घरांची नोंदणी केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुद्ध थेट विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येईल, असा इशारा परिपत्रकात देण्यात आला आहे. तसेच असा गैरप्रकार नागरिकांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी तातडीने महसूल विभागाला त्याची माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
'रेरा'अंतर्गत प्रकल्पासाठी महारेरा प्राधिकरणाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र, घरांचे क्षेत्रफळ स्यष्टपणे नमूद केलेला मंजूर बांधकाम नकाशा अशी कागदपत्रं आवश्यक असणार आहेत.
'रेरा'अंतर्गत प्रकल्प नसलेल्यांसाठी महानगरपालिका, नगर परिषद अशा सक्षम प्राधिकरणाकडील रीतसर बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तसेच घराचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशाही आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आहे.