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सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबणार! बिल्डरांना मोठा दणका, आता...; राज्य शासनाचा नवा आदेश

शासनाच्या या नव्या आदेशाचे पालन न करता दुय्यम निबंधकाने अनधिकृत घरांची नोंदणी केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 14, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 07:28 AM IST
सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबणार! बिल्डरांना मोठा दणका, आता...; राज्य शासनाचा नवा आदेश
Image Credit: राज्य शासनाने घेतला मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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