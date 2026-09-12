Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /रोहन पारेखने PM मोदींच्या कार्यक्रमस्थळी घुसण्याचा प्रयत्न का केला? खरं कारण अखेर आलं समोर

रोहन पारेखने PM मोदींच्या कार्यक्रमस्थळी घुसण्याचा प्रयत्न का केला? खरं कारण अखेर आलं समोर

मुंबईतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी कार्यक्रमस्थळी घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रोहन पारेख याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडे बनावट ओळखपत्र सापडलं असून, त्याने आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा केला आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 12, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:29 AM IST
रोहन पारेखने PM मोदींच्या कार्यक्रमस्थळी घुसण्याचा प्रयत्न का केला? खरं कारण अखेर आलं समोर

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: अमेरिकेत भारतीयांविरोधात संताप का वाढतोय? H-1B व्हिसापासून ‘मिस्टर सिंह’ पोस्टरपर्यंत नेमकं काय सुरू आहे?
2
3
4
5