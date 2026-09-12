/रोहन पारेखने PM मोदींच्या कार्यक्रमस्थळी घुसण्याचा प्रयत्न का केला? खरं कारण अखेर आलं समोर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुंबईतील कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी कार्यक्रमस्थळी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. सोमवारी रात्री उशिरा सेक्युरिटी प्रोटोकॉल ड्रिलदरम्यान दोघांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली. अटकेनंतर त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आलं असता, 11 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या 24 वर्षीय रोहन पारेखने स्वतःची ओळख पंतप्रधान कार्यालयातील (PMO) अधिकारी अशी सांगितली होती. पंतप्रधान कार्यालयाचे बनावट ओळखपत्र असल्याचेही आढळून आले. त्याने आपलीच फसवणूक झाली असून, आपणच पीडित असल्याचे दावे केले होते. मात्र तपासात खरं कारण समोर आलं आहे.
रोहन पारेखचा नुकताच साखरपुडा झाला होता आणि त्याला आपल्या होणाऱ्या पत्नीसमोर व तिच्या कुटुंबीयांसमोर केंद्र सरकारमध्ये मोठा प्रभाव असलेला एक शक्तिशाली सरकारी अधिकारी अशी आपली प्रतिमा निर्माण करायची होती. मुंबईत पंतप्रधान कार्यालयाचे (PMO) बनावट ओळखपत्र बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रोहनला, आपण अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती आहोत असे भासवून आपली होणारी पत्नी आणि सासरच्या मंडळींवर छाप पाडायची होती, अशी माहिती मिळाली आहे.
याआधी त्याने आपण पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत असल्याचा दावा केला होता. 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' (NMACC) येथे पंतप्रधानांचा कार्यक्रम होणार होता. त्या परिसराच्या जवळच असलेल्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील एका शॉपिंग मॉलमधून 24 वर्षीय रोहन पारेख आणि त्याचा अंगरक्षक दिलीप कुंडे यांना सोमवारी अटक करण्यात आली.
रोहन पारेखकडे पंतप्रधान कार्यालयाचे (PMO) बनावट ओळखपत्र होते, तर कुंडे याच्याकडे बंदूक होती. या हाय-प्रोफाईल घटनेमुळे सुरुवातीला सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या होत्या, परंतु त्यानंतर समोर आलेली हकीकत एखाद्या चित्रपटाच्या कथेप्रमाणे आहे. पारीखचा नुकताच साखरपुडा झाला होता आणि त्याला आपली होणारी पत्नी व तिच्या कुटुंबीयांसमोर केंद्र सरकारमध्ये मोठा प्रभाव असलेला एक शक्तिशाली सरकारी अधिकारी अशी प्रतिमा निर्माण करायची होती. पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत (PMO) आपली थेट पोहोच आहे हे त्यांना पटवून देण्यासाठीच त्याने कथितरीत्या हे संपूर्ण कारस्थान रचले होते.
तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांना आढळलं की, 2025 मध्ये पारेखने कथितरीत्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) साधनांचा वापर करून पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) अधिकृत ओळखपत्रासारखे हुबेहूब वाटणारे एक डिजिटल ओळखपत्र तयार केले होते. आपल्या या बनावट ओळखपत्राच्या आधारे, पंतप्रधानांच्या भेटीपूर्वीच 'जिओ वर्ल्ड प्लाझा'मध्ये प्रवेश मिळवण्याची त्याची योजना होती. पोलिसांनी सांगितले की, त्याने यापूर्वी स्वतःहून दोनदा त्या ठिकाणाची रेकी केली होती.
'व्हीव्हीआयपी' (VVIP) प्रवेशद्वारातून आत जाऊन आपला कथित प्रभाव आणि अधिकार आपल्या होणाऱ्या सासरच्या मंडळींना दाखवून देणे, हा त्याच्या योजनेचा उद्देश होता. पारेखव्यतिरिक्त, पोलिसांनी त्याच्या अंगरक्षकाला आणि चालकालाही त्यांच्या कथित सहभागाबद्दल अटक केली आहे. तसेच ते तिसऱ्या व्यक्तीचा, म्हणजेच रोहनचा कार्यालयीन सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या प्रथमेश बागुलचा शोध घेत आहेत.
फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि व्हीव्हीआयपी (VVIP) सुरक्षा नियमावलीचे उल्लंघन यांशी संबंधित विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.