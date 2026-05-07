/पायधुनीमधील कुटुंबाच्या मृत्यूचं खरं कारण 11 दिवसांनी उघड! फॉरेन्सिक रिपोर्टमधून उलगडलं सत्य, चौघांच्या शरीरात सापडले अंश

Paydhuni Death Case: पायधुनीमधील डोकाडिया कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू प्रकरणानंतर संपूर्ण मुंबई हादरली होती. कलिंगड खाल्ल्याने मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात असल्याने, पायधुनीत लोकांनी कलिंगड खरेदी करणं बंद केलं होतं, इतका धसका घेतला होता. दरम्यान या कुटुंबाच्या मृत्यूबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उंदीर मारण्याच्या औषधाने चौघांचा मृत्यू झाल्याचं धक्कादायक सत्य उघड झालं आहे. चौघांच्याही शरीरात उंदीर मारण्याच्या औषधाचे (Zinc Phosphide) अंश सापडले आहेत.
11 दिवसांनी पायधुनीमधील कुटुंबाच्या मृत्यूचा उलगडा झाला आहे. चौघांच्या शरीरात तसंच कलिंगडाच्या नमुन्यांमध्ये देखील सापडलं Zinc Phosphide सापडलं आहे.
26 एप्रिलला अवघ्या काही तासांच्या अंतरात डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली होती. अब्दुल्ला डोकाडिया (44), त्यांची पत्नी नसरीन (35) आयेशा (16) आणि झैनब (13) यांचा अचानक मृत्यू झाला होता.
चौघांनी रात्री बिर्याणी खाल्लायनंतर कलिंगड खाल्लं होतं. त्यामुळे कलिंगड खाल्याने मृत्यू झाल्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
डोकाडिया कुटुंबाने 25 एप्रिल रोजी रात्री 10.30 च्या सुमारास, जवळच्या नातेवाईकांसह कुटुंबातील नऊ सदस्यांनी एकत्र रात्रीचं जेवण केलं होतं. नातेवाईक निघून गेल्यानंतर, रात्री 1 ते 1.30 च्या दरम्यान कुटुंबातील मृत पावलेल्या चार सदस्यांनी कलिंगड खाल्लं होतं. 26 एप्रिल रोजी पहाटेच्या सुमारास, म्हणजेच 5.30 ते 6 च्या दरम्यान, या चौघांनाही जुलाब आणि उलट्यांसारखी तीव्र लक्षणे जाणवू लागली. सुरुवातीला त्यांच्यावर कुटुंबाच्या डॉक्टरांनी उपचार केले आणि त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी त्यांना जे.जे. रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
वैद्यकीय उपचार सुरू असूनही, त्यांची धाकटी मुलगी झैनब हिचा सकाळी 10.15 च्या सुमारास मृत्यू झाला; तर अब्दुल्ला यांचा त्याच रात्री 10.30 च्या सुमारास उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. नसरिन आणि त्यांची मोठी मुलगी आयेशा यांचाही उपचारादरम्यानच मृत्यू झाला.
प्राथमिक रिपोर्टमधून धक्कादायक माहिती समोर आली होती. सूत्रांच्या हवाल्याने एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, पीडितांचे मेंदू, हृदय आणि आतड्यांसहित अवयव हिरवे झाले होते. अहवालात असंही म्हटले आहे की, अब्दुल्ला डोकाडिया यांच्या शरीरात मॉर्फिन हे एक प्रभावी वेदनाशामक औषध आढळलं.