/शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणी सलग दुसऱ्या दिवशी रद्द का झाली? समोर आलं नेमकं कारण; आता पुढचं काय?

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे फक्त महाराष्ट्र नाही तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी फक्त एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेणार असून, देशातील अनेक राजकीय पक्षांसाठी आणि बंडखोरांसाठी दिशा देणारा ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवणार की पक्ष आणि चिन्ह उद्धव ठाकरेंकडे सोपवणार? याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी सलग दुसऱ्यांदा रद्द झाली आहे. याआधी मंगळवारी 22 ऑक्टोबरला होणारी सुनावणी रद्द झाली होती.
एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल आज कोर्टात युक्तिवाद करणार होते. सुनावणी दुपारी 2 नंतर होणं अपेक्षित होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डावर 33 व्या क्रमांकावर शिवसेनेची सुनावणी नोंद होती. मात्र 29 व्या प्रकरणाच्या सुनावणीतच खंडपीठाचा बराचसा वेळ गेला. हे प्रकरण युपीएससीशी संबंधित होतं. खंडपीठ 2 तास या प्रकरणावर सुनावणी करत होतं. यानंतर खंडपीठाने शिवसेनेची सुनावणी रद्द केली. आता ही सुनावणी उद्या होण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारीही प्रस्तावित सुनावणी झालीच नाही. दुपारी 2.30 नंतर ही सुनावणी सुरु होणं अपेक्षित होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. 17 सप्टेंबरला याप्रकऱणी शेवटची सुनावणी झाली होती.
सुप्रीम कोर्टाबाहेर राजू वाघमारे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सर्व दावे खोडून काढल्याचं म्हटलं होतं. "निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासंदर्भात केलेला प्रत्येक दावा आम्ही आतापर्यंतच्या सुनावणीत खोडून टाकला आहे. निवडणूक आयोगाला सर्व अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्व पर्याय निवडल्यानंतर आम्हाला पक्ष आणि चिन्ह दिलं आहे. हे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं समर्थन आणि कायदे याच्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण नीरज कौल यांनी मागील तापरखेला दिलं आहे," असं ते म्हणाले.
सुनवाणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अनेक महत्त्वाच्या टिप्पणी करत काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते.
1) सर्व कसोट्यांमध्ये अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते का, असा सवाल.
2) न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या जागी बसून स्वतःचा निर्णय घेणार नाही. आयोगाने आपला विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का, याचीच न्यायालयीन तपासणी केली जाईल, असे निरीक्षण.
3) निवडणूक आयोगाने उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायांचे संभाव्य परिणाम तपासले होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे बागची यांनी सांगितले.
4) निवडणूक आयोग कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्याच्या आदेशातून दिसते, अशी टिप्पणी.
5) सर्व शिवसैनिक किंवा पक्ष सदस्यांचे सार्वमत घेणे व्यवहार्य नाही, असे बागची यांनी नमूद केले.
6) पक्षाची संघटनात्मक लोकशाही आणि कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब हा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले.
7) ‘सादिक अली’च्या आधारे निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील गटाचा विचार केला, अशी भूमिका आयोगाच्या आदेशातून दिसत असल्याचे बागची यांनी म्हटले.