लाल कपडा, काळी बाहुली अन् ...कोल्हापुरातल्या रंकाळ्यावर भानामती

Kolhapur Crime News: कोल्हापुरात अजब प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे रंकाळासह आसपासच्या परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. हा विचित्र प्रकार कुणी केला याबाबत अद्याप कोणतीच माहिती समोर नाही. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 29, 2025, 11:32 AM IST
Kolhapur Crime News:  कोल्हापुरातील रंकाळा परिसरात अजब प्रकार घडला आहे. रंकाळा इथल्या गार्डन इथं लाल रंगाच्या कापडामध्ये काळी बाहुली आणि लिंबू सापडला आहे. रंकाळ्यावरती दररोज हजारो पर्यटक, कोल्हापूरकर येतात अशातच या ठिकाणी करणी, भानामतीचा प्रकार घडल्याने खळबळ उडाली आहे. ज्यांनी कोणी केलं आहे त्या संबंधितांचा शोध घेऊन कडक कारवाईची गरज असल्याच म्हटलं जात आहे. 

कोल्हापूरमधील रंकाळा तलाव हे सुंदर ठिकाण असले तरी, त्याच्या आसपास जादूटोणा, अंधश्रद्धा आणि अघोरी कृत्यांच्या घटना घडल्याच्या बातम्या आल्या आहेत, ज्यात 'आत्मा बाटलीत बंद करणे', 'नरबळीचा प्रयत्न' आणि झाडांवर फोटो, लिंबू, बाहुल्या लावणे अशा घटनांचा समावेश आहे, ज्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते, पण या घटनांना अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती विरोध करते व वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यावर भर देते, असे विविध बातम्यांमधून दिसून येते. 

आतापर्यंत घडलेल्या घटना

आत्मा बाटलीत बंद करणे: रंकाळा परिसरात 'आत्मा बाटलीत बंद करणे शक्य आहे का' या विषयावर चर्चा झाली, काही जणांनी याला अंधश्रद्धा म्हटले तर काहींनी गूढ शक्तींचा प्रभाव मानला.
नरबळीचा प्रयत्न: गुप्तधन मिळवण्यासाठी नरबळी देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आणि त्यासाठी जादूटोणा कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त आहे.
झाडांवर अघोरी कृत्ये: बाभळीच्या झाडांवर मुलींचे फोटो, लिंबू आणि काळ्या बाहुल्या लटकवल्याचे आढळले, जेणेकरून तरुणींना वश करता येईल, असा संशय व्यक्त झाला. 

या घटनांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे आणि नागरिकांनी सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने अशा घटनांचा निषेध केला असून, युवकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. रंकाळा तलाव हे एक पर्यटन स्थळ असले तरी, या अंधश्रद्धांच्या घटनांमुळे या परिसराच्या शांततेला बाधा निर्माण झाली आहे. 

रंकाळ्याची माहिती

रंकाळा तलाव हे महाराष्ट्रातील कोल्हापूर शहराचे एक प्रमुख आकर्षण आणि ऐतिहासिक वारसा आहे. असे मानले जाते की ९ व्या शतकात झालेल्या भूकंपाने येथे नैसर्गिक पाझर फुटला आणि या तलावाची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी हे ठिकाण एक दगडखाण होते.  तलावाच्या मध्यभागी 'रंकाभैरवाचे' मंदिर आहे (जे सध्या पाण्याखाली असल्याचे मानले जाते), त्यावरून याला 'रंकाळा' हे नाव पडले. कोल्हापूरचे लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांनी या तलावाच्या सौंदर्यीकरणात आणि संवर्धनात मोठे योगदान दिले

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

