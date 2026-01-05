ट्रॅक्टरची ट्रॉली अंगावर कोसळून बीडच्या रीलस्टारचा मृत्यू; पत्नी Facebook लाईव्ह करत असतानाच डोळ्यांसमोर गेला जीव

Reel Star Ganesh Dongre Death: मृत्यू हे जीवनातील अंतिम सत्य आहे, पण तो कधी, कुठे आणि कसा येईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. बीडमध्ये अशीच एक ह्रदयद्रावक घटना घडली आहे. येथील एका ऊसतोड कामगाराचा अंगावर ट्रॅक्टरची ट्रॉली कोसळून दु:खद मृत्यू झाला आहे. गणेश डोंगरे असं या ऊसतोड कामगाराचं नाव असून, तो रीलस्टारही होता. गणेश डोंगरे याच्यावर सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी होती. गणेश डोंगरेच्या अंगावर ट्रॉली कोसळली तेव्हा त्याची पत्नी फेसबुकवर लाईव्ह करत होती. तिच्या डोळ्यांदेखत पतीचा जीव गेला, मात्र ती काही करु शकली नाही. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
गणेश डोंगरे आपल्या कुटंबासह बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील डोंगरेवाडी (सोन्नाखोटा) येथे राहत होता. गणेश डोंगरे उदरनिर्वाहासाठी ऊसतोडीचं काम करत असे. सध्या ऊसतोडीचा हंगाम असल्याने आपल्या पत्नीसह तो ऊस घेऊन कारखान्यात पोहोचले होते. यावेळी त्याच्यासह त्याची पत्नी आणि तीन चिमुकल्या मुलीदेखील होत्या. यावेळी एका ट्रॅक्टरची ट्रॉली त्याच्या अंगावरुन गेली आणि त्याने जागीच जीव गमावला. गणेश डोंगरेच्या मागे त्याची पत्नी, तीन मुली आणि आई-वडील असा परिवार आहे.
गणेश घरातील कर्ता पुरुष असल्याने त्याच्या खांद्यावर खूप जबाबदाऱ्या होत्य. त्याची पत्नी अश्विनी त्याला सर्व गोष्टींमध्ये साथ देत होती. फक्त एक एकर जमीन असल्याने गणेशकडे उत्पन्नासाठी फार पर्याय नव्हते. आई-वडील, पत्नी आणि मुलींचा सांभाळ करताना आणि गरजा पूर्ण करताना त्याला फार कष्ट घ्यावे लागत होते. हे सर्व कुटुंब पत्र्याच्या शेडमध्ये वास्तव्य कर होता. दुसरीकडे गणेश डोंगरे आणि त्याची पत्नी सोशल मीडियावर रील करत असत. गाण्यांवर ते व्हिडीओ शूट करायचे. यामुळे ते रीलस्टार म्हणूनही ओळखले जात होते. पैसा कमावण्यासाठी गणेश डोंगरे आणि अश्विनी यांनी ऊसतोड कामगार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली होती.
बीड ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याच बीडमधील गणेश आणि अश्विनी लातूरमध्ये ऊसतोडीसाठी पोहोचले होते. ऊस तोडल्यानंतर ते साखर कारखान्यात पोहोचले होते. यावेळी अश्विनी फेसबुक लाईव्ह करत साखर कारखान्याचा परिसर दाखवत होती. व्हिडीओत गणेश डोंगरेदेखील दिसत आहे. हे फेसबुक लाईव्ह सुरु असतानाच अश्विनी किंचाळताना दिसत आहे. याचं कारण एका ट्रॅक्टरची ट्रॉली गणेशच्या अंगावर कोसळते. यावेळी गणेशचा जागीच मृत्यू होतो. अश्विनीच्या डोळ्यादेखत पतीचा जीव गेला, मात्र ती काही करु शकली नाही. ही घटना समोर आल्यानंतर एकच हळहळ व्यक्त होत आहे.