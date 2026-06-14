/Reel star Death : प्रसिद्ध रीलस्टार प्रेम भाटीचं अकस्मात निधन, पत्नीला माहेरी सोडलं अन् होत्याचं नव्हतं झालं...

Kalyan Reelstar Accident Death : सुप्रसिद्ध रीलस्टार प्रेम भाटीचा अकस्मात मृत्यू झाला आहे. 13 जून रोजी पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास कल्याणवरुन प्रेम भाटीया आपल्या पत्नीला सोडायला गेला असता अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याणमधील सुप्रसिद्ध रीलस्टार प्रेम भाटी याचा 13 जून रोजी दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला आहे. प्रेम भाटी मोहने परिसरातून बाईकवरुन घरी जात असताना रस्त्यावर पडलेल्या खड्यांमुळे त्याचा दुचाकीवरुन नियंत्रण सुटलं आणि त्याचं नियंत्रण सुटलं आणि तो रस्त्यावर कोसळला. यामध्ये त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.
रस्त्यावर पडलेल्या खडीमुळे हा अपघात झाल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. रस्ते दुरुस्ती आणि देखभालीतील हलगर्जीपणामुळे निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू होत अशल्याच सांगण्यात येत आहे.
सोशल मीडियावर रीलस्टार प्रेम भाटी प्रचंड लोकप्रिय होता. कॉमेडी हॉरर अशा प्रकारचे रील तो शेअर करायचा.त्याचे instagram वर 83,000 फॉलोवर्स तर youtube वर तीन मिलियन सबस्क्राईबर्स आहेत. प्रेमभाटी याचा अकाली निधनामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसलाय. त्याच्या मृत्यूने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. कुटुंबासाठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे.
आष्टी येथील दूध संघाकडे दूध घेऊन जाणारा पिकअप वाहन अपघातग्रस्त होऊन पलटी झाल्याची घटना अहिल्यानगर–बीड मार्गावर घडली. या अपघातात चार शेतकरी जखमी झाले असून वाहनातील हजारो लिटर दूध रस्त्यावर सांडल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. विविध गावांमधून संकलित केलेले दूध घेऊन पिकअप वाहन आष्टीच्या दूध संघाकडे जात होते. दरम्यान, अहिल्यानगर–बीड मार्गावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने पिकअप पलटी झाला. अपघातानंतर वाहनातील दूधाच्या कॅन्स रस्त्यावर विखुरल्या गेल्या आणि हजारो लिटर दूध सांडले. या अपघातात वाहनातील चार शेतकरी जखमी झाले. स्थानिक नागरिकांनी आणि इतर वाहनचालकांनी तातडीने मदतकार्य करत जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही