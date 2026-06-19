रीलस्टार रोहिणी पाराध्येच्या मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट, वडिलांची पती विरोधात तक्रार; 'माझ्या मुलीला...'

सोलापुर जिल्ह्यातील मंगळवेढा ब्रम्गपुरी इथली लोकप्रिय रीलस्टार रोहिणी पाराध्येच्या मृत्यूच्या 25 दिवसानंतर या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. रोहिणीने 'हॉटेल ग्रामपंचायत'च्या स्वयंपाकघरात गळफास लावून आत्महत्या केली. एवढं टोकाचं पाऊल उचलल्यामुळे सगळ्यांनाच धक्का बसला होतं.
रोहिणीचं हे दुसरं लग्न असल्याच सांगण्यात येत आहे. 25 वर्षीय रोहिणीने 5 वर्षांपूर्वी निलेशसोबत लग्न केलं होतं. दोघांचा सुखी संसार रील्सच्या माध्यमातून लोकांना दिसत होतं. मग नेमकं असं काय झालं? ज्यामुळे रोहिणी पाराध्येने टोकाचं पाऊल उचललं असा प्रश्न पडला होता. या दरम्यान रोहिणीच्या वडिलांनी पोलिसांत तक्रार केली आहे.
25 वर्षांच्या रोहिणी पाराध्येनं एवढं टोकाचं पाऊल का उचलंल हा प्रश्न साऱ्यांनाच होता. अगदी तसाच तिच्या घरच्यांना देखील. आत्महत्येच्या 25 दिवसांनंतर रोहिणीच्या वडिलांनी पती निलेश विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. रोहिणींच्या वडिलांनी पती निलेशवर गुन्हा दाखल केला आहे. पतीच्या सततच्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून रोहिणीने मृत्यूला कवटाळल्याचे आता उघड झाले असून, मंगळवेढा पोलिसांनी पती निलेश विलास पाराध्ये याच्याविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
26 मे रोजी दुपारी 3.30 च्या सुमारास ब्रह्मपुरी हद्दीतील ग्रामपंचायत हॉटेलमध्ये 25 वर्षीय रोहिणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. सुरुवातीला या आत्महत्येभोवती गूढ निर्माण झाले होते. मयत रोहिणीचे वडील बाळू गिरजाप्पा शिवशरण (रा. अर्धनारी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मंगळवेढा पोलिसांनी आरोपी पती निलेश पाराध्ये याच्याविरुद्ध BNS 108, 115(2), 352, 351(2) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
रोहिणी पाराध्ये एक लोकप्रिय रीलस्टार होती. निलेश आणि ती हॉटेल ग्रामपंचायत तसेच रोजच्या जगण्यावर रील्स तयार करायचे. तसेच त्यांनी हॉटेल ग्रामपंचायतची निर्मिती केली होती. आता ते दोघे त्याच्या शाखा वाढवणार होते. त्याबाबत त्यांचे निर्णय देखील झाले होते. मग नेमकं असं काय चुकलं ज्यामुळे रोहिणीने टोकाचं पाऊल उचललं. पोलिस या घटनेचा तपास घेत आहेत. रोहिणीच्या वडिलांनी केलेल्या तक्रारीमुळे पोलिसांच्या संशयाची सुई आता या तपासाने वळेल का? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हे पण वाचा
रोहिणी आणि निलेश यांचा संसार सुखाचा सुरु असल्याची माहिती पोलिसांकडे दिली होती. निलेशच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या दिवशी ही घटना घडली तेव्हा ते ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी गेले होते. त्यांचा फोन तेथे राहिल्याच गावकऱ्यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांना रोहिणीने आत्महत्या केल्याच कळलं. रुग्णालयात दाखल केल्यावर तिला मृत घोषित करण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहिणीचं हे दुसरं लग्न होतं. पहिल्या पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर तिची ओळख निलेशशी झाली होती. निलेश आणि रोहिणीने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.