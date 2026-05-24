आई-वडिलांना नाही सांभाळत?15 दिवसांच्या आत घर खाली करण्याचे आदेश; काय घडलं नेमकं?

Parent Care: आई-वडिलांना त्रास देणा-या मुलाविरोधात प्रशासनानं घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळालाय.
Parent Care: आपल्या आई वडिलांना सांभाळणं ही आपली जबाबदारी आहे, पण अनेकदा काही मुलं त्यांना सांभाळणं तर दूर उलट त्रास देतात. याबाबत गोंदियाच्या जिल्हाधिका-यांनी कठोर निर्णय दिलाय. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या या निर्णयात संबंधित मुलाला 15 दिवसांच्या आत घर खाली करण्याचे आदेश दिलेत. हे नेमकं प्रकरण काय आहे?
मूल झालं की आई वडिलांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. ते त्याचे लाड करतात.शिक्षण देऊन त्याला स्वत:च्या पायावर उभं करतात.मात्र कालांतरानं त्याच मुलाला आई वडिलांचं वागणं खटकू लागतं, ते अडगळ वाटू लागतात, शेवटी आई वडिलांना तोच मुलगा घरातून बाहेर काढतो. मंडळी ही कोणत्या सिनेमाची कथा नाहीय तर ही घटना घडलीय गोंदियातल्या गौतमनगरात.
86 वर्षीय हरिराम मंदारकर त्यांच्या 79 वर्षीय पत्नी कौसल्या यांच्याशी त्यांचा मुलगा दिनेश सतत वाद घालत शिवीगाळ करायचा. त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करायचा.दिनेशनं आपल्या आई वडिलांना घरातून बाहेर काढलं, त्यांच्या वस्तूही घराबाहेर फेकल्या.या घटनेनंतर त्याचे वडील हरिराम यांनी गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात मुलाविरोधात तक्रार दाखल केली.तसंच ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत न्याय मिळावा, यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज केला.सुनावणीवेळी मुलानं ज्या घरातून बाहेर काढलं ते घर त्याच्या आई वडिलांच्या मालकीचं असल्याचं स्पष्ट झालं.त्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा वरिष्ठ नागरिक अपील प्राधिकरणानं संबंधित मुलाला 15 दिवसांच्या आत घर सोडण्याचे आदेश दिले.ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतःच्या घरात सन्मानानं आणि सुरक्षितपणे राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय दिला
आई-वडिलांना त्रास देणा-या मुलाविरोधात प्रशासनानं घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळालाय. अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.गोंदियासारख्या घटना समाजात इतरत्रही घडतात पण काही वेळा त्या समोर येत नाहीत किंवा दाद मिळेल का, याची शाश्वती नसते.. पण जिल्हाधिका-यांच्या निर्णयामुळे वृद्ध दाम्पत्याला न्याय मिळाला, ही बाब दिलासादायक आहे.