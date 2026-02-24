सरकार मुंबईतील 173 एकर जमीन अंबानींकडे सोपवणार, 400 कोटी रुपयांचा मेगा प्रोजेक्ट चर्चेत

Mumbai Coastal Road Landscaping: मुंबईतील सर्वात महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या कोस्टलरोड लगतच्या शुशोभिकरणासंदर्भात मोठा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. कोस्टलरोड लगतची 70 हेक्टर (जवळपास 173 एकर) जागा विकसीत करण्यासाठी अंबानींच्या रिलायन्स समुहाकडे देण्यात येणार आहे. खरं तर यासाठी रिलायन्सची आधीच निवड झाली असून आता या प्रकल्पाअंतर्गत काय काय साकारलं जाणार आहे याची माहिती समोर आली आहे.
रिलायन्सकडे कोस्टलरोड लगतची ही 172.974 एकर जमीन 30 वर्षाच्या कराराअंतर्गत देण्यात आली आहे. हा करार कंपनीच्या सीएसआर धोरणाअंतर्गत करण्यात आला आहे. त्यामुळेच रिलायन्स कंपनी आपल्या सीएसआर निधीमधून 400 कोटी रुपये खर्च करुन 30 वर्ष या भागात लँडस्केपिंग करणार असून सर्व देखभालीचा खर्चही उचलणार आहे. म्हणजेच 2026 ते 2056 पर्यंत ही जमीन रिलायन्सच्या ताब्यात राहणार असून तिचं सर्व व्यवस्थापन कंपनीकडून पाहिलं जाणार आहे.
सीएसआरला फूल फॉर्म कॉर्परेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी (Corporate Social Responsibility) असा आहे. मराठीत सांगायचं झालं तर व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी किंवा कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी म्हणून जी लोकहिताची, सार्वजनिक हितीचू कामं कंपन्या करतात त्यांना सीएसआरअंतर्गत होणारी कामं म्हणतात. कलम 135 अंतर्गत सीएसआर कंपन्यांसाठी अनिवार्य आहे.कोणत्या कंपन्यांना लागू होतो? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर ज्या कंपन्यांची एकूण मालमत्ता 500 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल अशा कंपन्यांना सीएसआर लागू होतो. तसेच ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल (टर्नओव्हर) एक हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास अथवा वार्षिक निव्वळ नफा पाच कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा कंपन्यांना सीएसआर अनिवार्य असतं. या कंपन्यांना मागील 3 वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या 2 टक्के रक्कम सीएसआरवर खर्च करावी लागते.
रिलायन्स समूह आणि सरकारमध्ये झालेल्या या करारानुसार कोस्टलरोड जवळ नेमकं काय काय होणार आहे यावर नजर टाकूयात...
> अमरसन्स गार्डन इंटरचेंजजवळ खुला रंगमंच म्हणजेच अॅम्फीथिएटर उभारलं जाणार आहे.
> पाम वृक्षांनी सजलेली निसर्गवाट या ठिकाणी उभारली जाणार आहे.
> काही ठिकाणी ‘मियावाकी’ पद्धतीने मायक्रो-फॉरेस्ट विकसित केले जाणार असून हे येथील मुख्य आकर्षण ठरतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- हाजी अली परिसरात पिकल बॉल कोर्ट उभारण्याची योजना या महत्त्वकांशी प्रोजेक्टअंतर्गत आखण्यात आली आहे.
- वरळी ते महालक्ष्मी दरम्यान ‘कॉन्फ्लुएन्स गार्डन्स’ आणि वुडलँड्स तयार करण्यात येणार असल्याचं प्रोजेक्टच्या आराखड्यात सांगण्यात आलं आहे.
- वरळी येथील निष्क्रिय जेट्टीचे कायमस्वरूपी हेलिपॅडमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव या प्रकल्पाच्या माध्यमातून समोर ठेवण्यात आला असून त्यावरही काम केलं जाणार आहे.
संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. म्हणजेच हा प्रकल्प लोकांसाठी 2029 मध्ये खुला होणार आहे. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामध्ये येथील काम सुरु असताना लोकांना हा भाग वापरण्यापासून कंपनीला मज्जाव करता येणार नाहीये. त्यामुळे आता हे कामं कशापद्धतीने केलं जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. निती अंबानी नेतृत्व करत असलेल्या रिलायन्स फाऊंडेशनच्या माध्यमातून हे काम केलं जाणार आहे.