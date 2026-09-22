/विशाखा राऊतांची जागा रिक्त ठेवा, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; उद्धव ठाकरेंना दिलासा, सरवणकरांना नोटीस

जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचं नगरसेवक पद्द रद्द करण्यात आलं आहे. महापौर रितू तावडे यांनी सभागृहात यासंदर्भात अधिकृत घोषणाही केली आहे. मुंबई हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने विशाखा राऊत यांना दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाची रिक्त जागा भरु नये असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसंच शिंदेंच्या शिवसेनेच्या प्रिया सरवणकरांना नोटीस बजावली आहे.
मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याने अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला विशाखा राऊत यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाची जागा भरू नये असे निर्देश दिले.
सुप्रीम कोर्टाने प्रलंबित अपिलावर निर्णय होईपर्यंत संबंधित जागा रिक्त ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. अपिलावर निर्णय घेताना आक्षेपार्ह आदेशाचा प्रभाव पडू नये असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. विशाखा राऊत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला. विशाखा राऊत यांच्या अपात्रतेनंतर प्रतिस्पर्धी उमेदवार प्रिया सरवणकर-गुरव यांच्यासाठी नगरसेवकपदाचा मार्ग मोकळा झाला होता. सुप्रीम कोर्टाकडून संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशाखा राऊत यांचं कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केलं असल्याने त्यांचं नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. विशाखा राऊत मुंबईतील 191 नंबरच्या वॉर्डमधून निवडून आल्या आहेत. त्यांच्यासमोर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचं आव्हान होतं. महत्त्वाचं म्हणजे, विशाखा राऊत या माजी महापौरदेखील राहिल्या आहेत.
विशाखा राऊत यांनी आपल्याकडे आजोबांच्या काळापासूनचे जात प्रमाणपत्र नोंदी असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात निर्णय देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचंही विशाखा राऊत यांनी म्हटलं होतं.
16 जानेवारी 2026 रोजी सदर निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यांनी सदर प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस सादर केले. सदर निवडणुकीतील त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची तपासणी उपविभागीय अधिकारी, पालघर यांनी जात प्रमाणपत्र दिलं होतं. अर्जदार यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता केलेल्या अर्जासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्रे वंशावळ व चैताली जितेंद्र राऊळ, अमृता जितेंद्र राऊळ व विराट जगदीश राऊळ यांचे कुणबी जातीचे वैधता प्रमाणपत्रे सोबत जोडली आहेत. परंतु सदर जात वैधता प्रमाणपत्र धारकांशी अर्जदाराचे पुराव्यांच्या अभावी रक्तनातेसंबंध सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत. सबब, मुद्दा क्रमांक ३ यास समिती नकारार्थी उत्तर देत आहे.
विशाखा राऊत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना भेटल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक समाधान सरवणकरांनी केला आहे, मी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 20 नगरसेवक तुमच्याकडे आणते, मला सध्याच्या घडामोडींमधून वाचवा असं विशाखा राऊतांनी शिंदेंना सांगितल्याचा दावा समाधान सरवणकरांनी केला आहे.