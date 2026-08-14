/पुण्याच्या चाकण MIDC मधील उद्योजकांचे स्थलांतर; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तडकाफडकी जाहीर केला मोठा निर्णय

पुणे MIDC : पुण्यातील चाकण औद्योगिक परिसरातील उद्योजक दुसरीकडे स्थलांतरित होत आहेत. रस्ते, कचरा, पाणी, सांडपाणी, पथदिवे आणि वाहतूक कोंडीसारख्या मूलभूत समस्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला. पाठपुरावा करूनही पीएमआरडी एमआयडीसी किंवा ग्रामपंचायत असे कोणीच दखल घेत नसल्यानं तब्बल 20 कंपन्यांनी चाकणमधून स्थलांतराचा निर्णय घेतल्याचे जाहिर पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावरुन राज्याचे राजकारण पेटले आहे. शरद पवार यांनी देखील सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करत समस्या तातडीने सोडवण्याची मागणी केली आहे. यांनतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी चाकण एमआयडीसीतील समस्या प्राधान्यानं सोडवणार असं आश्वासन दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी काय आश्वासन दिले?
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यांनी सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करत चाकण एमआयडीसीतील समस्या प्राधान्यानं सोडवणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. चाकण एमआयडीसीतील रस्ते, वाहतूक तसंच अन्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित अडचणी प्राधान्यानं सोडवण्यात येतील. या समस्यांवर तातडीनं मार्ग काढण्यासाठी चाकण येथील उद्योजक, एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक प्रशासन तसंच जिल्हा प्रशासनासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.
या संदर्भात आज चाकण नागरी कृती समिती व औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी धनंजय शेडबाळे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या तसंच त्या सोडवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना आश्वस्त केलं. या प्रश्नांच्या अनुषंगानं एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी,पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजीत चौधरी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, खेडचे प्रांत अधिकारी अनिल दौंडे आणि चाकण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अंकुश जाधव यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.
चाकणच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा सक्षम करणं ही प्राथमिकता आहे. सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन समन्वयानं या समस्यांवर लवकरच ठोस मार्ग काढण्यात येईल असंही त्या म्हणाल्या.