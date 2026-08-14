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पुण्याच्या चाकण MIDC मधील उद्योजकांचे स्थलांतर; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तडकाफडकी जाहीर केला मोठा निर्णय

विविध समस्यांमुळे त्रस्त असलेल्या पुण्याच्या चाकण MIDC मधील उद्योजकांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी चाकण एमआयडीसीतील समस्या प्राधान्यानं सोडवणार असल्याचे आश्वासन दिले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:29 PM IST
पुण्याच्या चाकण MIDC मधील उद्योजकांचे स्थलांतर; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तडकाफडकी जाहीर केला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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