मोठी बातमी! NCP ला सापडली रुपाली चाकणकरांची रिप्लेसमेंट? 'ही' महिला घेणार जागा? रात्री उशीरा 'देवगिरी'वर...

NCP Found Replacment For Rupali Chakankar: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची सोमवारी रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या 'देवगिरी' निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीला सुनेत्रा पवारांबरोबरच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, पार्थ पवारांसहीत इतर नेते उपस्थित होते. बैठकीत पक्षाची रिक्त पदे भरण्याबाबत तसेच फेरनियुक्त्या करण्याबाबत चर्चा झाली. या चर्चेअंती पक्षाकडून महिला प्रदेशाध्यक्ष, युवक अध्यक्ष पद भरण्यात येणार तर विद्यार्थी अध्यक्ष आणि युवती अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये रुपाली चाकणकरांना पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपद सोडावं लागलं होतं. त्यांची रिप्लेसमेंटही पक्षाला सापडल्याचं सांगितलं जात आहे. राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पक्षाकडून कोणाचा विचार केला जातोय? कोणाकडे कोणती जबाबदारी सोपवण्यात येण्याची शक्यता आहे ते पाहूयात...
रुपाली चाकणकर आणि त्यांच्या भगिनी या भोंदूबाबा अशोक खरातच्या निकटवर्तीय असल्याने आणि खरात प्रकरण समोर आल्यानंतर त्याचे रुपाली चाकणकरांसोबतचे फोटो समोर आल्यावर टीकेची झोड उठली. या टीकेनंतर रुपाली चाकणकरांना पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदासोबतच राज्याच्या महिला आयोगाचं पदही सोडावं लागलं. त्यांनी पक्षाध्यक्षा सुनेत्रा पवारांकडे राजीनामा सोपवला होता. तेव्हापासूनच हे पद रिकामं होतं. या पदावर आता वैशाली नागवडे यांची वर्णी लागण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र वैशाली नागवडे आहेत कोण? त्यांची राजकीय कारकीर्द कशी आहे हे पाहूयात...
वैशाली नागवडे या सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश प्रवक्त्या म्हणून पक्ष संघटनेत कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या पुणे जिल्हाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस यासारखी महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. पुणे जिल्ह्यातील विशेषतः दौंड तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या सक्रिय नेतृत्वापैकी वैशाली नागवडे या एक आहेत. 2017 आणि 2020 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राहू-खामगाव (गट क्रमांक 48) मतदारसंघातून राष्ट्रवादीच्या उमेदवार म्हणून त्यांनी निवडणूक लढवली होती.
वैशाली नागवडे या पुण्यात राहतात. त्यांनी पुण्यातील एस.पी. कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केलं आहे. 2022 मध्ये पुण्यात स्मृती इराणी यांच्या कार्यक्रमादरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांकडून त्यांना मारहाण झाली होती. त्यानंतर डेक्कन पोलीस ठाण्यात तीन जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. पक्षाकडून जिल्हा बँक संचालकपद, महिला आयोग अध्यक्षपदासाठी आपला विचार केला जात नसल्याच्या मुद्द्यावरुन त्यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त करुन दाखवली आहे. मात्र आता त्यांची एक मोठ्या पदावर नियुक्तीसाठी विचार करुन पक्षाने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
वैशाली नागवडेंबरोबरच राष्ट्रवादीने विद्यार्थी अध्यक्षपदी आकाश झांबरे, युवक अध्यक्षपदी निखिल ठाकरे यांची नियुक्ती केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.