Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मोठी बातमी! NCP ला सापडली रुपाली चाकणकरांची रिप्लेसमेंट? ही महिला घेणार जागा? रात्री उशीरा देवगिरीवर...

मोठी बातमी! NCP ला सापडली रुपाली चाकणकरांची रिप्लेसमेंट? 'ही' महिला घेणार जागा? रात्री उशीरा 'देवगिरी'वर...

NCP Found Replacment For Rupali Chakankar: राष्ट्रवादीने रुपाली चाकणकरांचा राजीनामा घेतल्यानंतर अनेक आठवड्यांनी त्यांच्या जागी नियुक्तीसाठी एक चेहरा जवळपास निश्चित केल्याची चर्चा आहे. ही महिला नेता आहे कोण जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 16, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:03 AM IST
मोठी बातमी! NCP ला सापडली रुपाली चाकणकरांची रिप्लेसमेंट? 'ही' महिला घेणार जागा? रात्री उशीरा 'देवगिरी'वर...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NCP ला सापडली रुपाली चाकणकरांची रिप्लेसमेंट? 'ही' महिला घेणार जागा? रात्री उशीरा...
Rupali Chakankar11 min ago
2
gold rate28 min ago
3
Dancing Girl Statue29 min ago
4
job1 hr ago
5
maharashtra1 hr ago