'तुमच्यावर मर्यादा आहेत, पण आदित्य ठाकरे...', खासदारांची उद्धव ठाकरेंकडे तक्रार; मातोश्रीवरील बैठकीत रागाच्या भरात...

MPs Complaint Against Aditya Thackeray: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत सध्या नाराजीनाट्य रंगल्याची चर्चा आहे. पक्षाच्या खासदारांनी उद्धव ठाकरेंकडे आपली तक्रार केल्याने आदित्य ठाकरे नाराज असल्याचं समजत आहे. याच नाराजीमुळे आदित्य ठाकरे मातोश्रीवरील बैठकीत शांत होते. यावेळी त्यांनी कोणत्याही खासदाराशी चर्चा केली नाही. ते फार रागात होते असं एका खासदाराने सांगितलं असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
दिल्लीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या घरी झालेल्या बैठकीत खासदारांनी आदित्य ठाकरे यांच्याविषयी सवाल उपस्थित केले होते. खासदारांनी उद्धव ठाकरेंसमोर आपल्या मनातील खदखद मांडली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या काही मर्यादा आहेत, परंतु आदित्य ठाकरे महाराष्ट्रात का फिरत नाहीत ? अशी तक्रार संजय खासदारांनी केली होती.
त्यानंतर मातोश्रीवरील बैठकीत आदित्य ठाकरेंनी खासदारांशी चर्चाच केली नाही. कुठलाही संवाद त्यांनी खासदरांशी साधला नाही. आदित्य ठाकरे रागात होते असंदेखील एका खासदाराचं म्हणणं आहे.
मुंबईत उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या खासदारांच्या बैठकीत पक्षातील अंतर्गत नाराजी, मतभेद आणि थेट प्रश्नोत्तरांचा स्फोट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बैठकीची सुरूवात करताना उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत खासदारांना सांगितलं की, “मला भाजप, एनसीपीचे लोक सांगतात तुमचे खासदार फुटणार आहे. पण माझा तुमच्यावर विश्वास आहे. ही लढाई मी तुमच्या भरवश्यावर लढतोय… लढायचं नसेल तर तसं सांगा, मी थांबतो”.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी संजय राऊत यांच्यावरील नाराजी व्यक्त केली आहे. शरद पवार यांना राज्यसभा देण्याच्या चर्चेमुळे वाद झाल्याचं समजत आहे. नाराजी व्यक्त करत प्रियांका चतुर्वेदी बैठकीतून उठून गेल्या अशी माहिती आहे. शरद पवार यांना राज्यसभा देण्याबाबत संजय राऊत यांनी वक्तव्य का केलं ? असा सवाल प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केला आणि त्या बैठकीतून उठून गेल्या.
या वादावर उद्धव ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली. “ते बोलले म्हणून काय झालं? पक्ष प्रमुख मी आहे. शेवटी निर्णय मीच घेणार असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. यावर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसची भूमिका सांगून वाद टाळला.
राज्यसभेच्या जागेसाठी मल्लिकार्जून खर्गे, के. सी वेणुगोपाल, आणि रमेश चन्नीथला यांनी उद्धव ठाकरे यांना फोन केला होता. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार विरोधी पक्षाच्या पदाच्या संख्येसाठी ही जागा काँग्रेसला द्या. यावर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसला तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसशी बोल आमच्या खांद्यावर बंदूक चालवू नका? असं सांगितलं. यातून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील संभाव्य वाद कसा टाळला यांची माहिती दिली.
बैठकीच्या शेवटी एका खासदाराने प्रियंका चतुर्वेदी यांना ६ वर्षे संधी देऊन काय उपयोग झाला, असा सवाल केला असं समजत आहे.