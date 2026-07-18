/शरद पवारांची राष्ट्रवादी अखेर NDA त सहभागी होणार? भाजपा श्रेष्ठींनी पाठवला संदेश, फक्त एकच अट, आधी...

शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष एनडीएला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच, राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली होती. या बैठकीमुळे दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणासह पवारांच्या एनडीए जवळीकीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती. मात्र नंतर यासंदर्भातील दावे दोन्ही बाजूंनी फेटाळण्यात आले होते.
जयंत पाटलांच्या नेतृत्वात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांची बैठक झाली होती. ज्यात एनडीएसोबत जाण्याबाबत चर्चा झाल्याची सांगण्यात येतंय. या बैठकीनंतर रात्री तात्काळ जयंत पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानं राजकीय चर्चेला उधाण आलं होतं. यादरम्यान आता एक नवी माहिती समोर येत आहे, ज्यानुसार, भाजपा श्रेष्ठींनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर अट ठेवली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना भाजप श्रेष्ठींनी संदेश पाठवला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी आधी एकत्र यावं आणि मगच एनडीएमध्ये सामील व्हावं असं भाजपा श्रेष्ठींकडून सांगण्यात आल्याचं समजत आहे. शरद पवार यांना स्वतंत्रपणे एनडीएमध्ये घेण्याऐवजी त्यांचा गट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात विलीन करण्यावर भाजपाचा भर आहे. जर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट विलीन झाले, तर नंतर प्रत्येकी एक मंत्रिपद दिले जाऊ शकते अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. सीमांकन विधेयक मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ खासदारांचा पाठिंबा एनडीएसाठी महत्वाचा आहे.
शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? अशी चर्चा आता पुन्हा सुरू होण्याचं कारण ठरली, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतलेली मुख्यमंत्र्यांची भेट. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल हे मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना भेटले. जवळपास दीड तास झालेल्या या बैठकीत दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर दुसरीकडे पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएला पाठिंबा देणार अशीदेखील चर्चा मागील काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवरही मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात राजकीय भूकंप होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहेया भेटीनंतर आता एनडीएच्या घटकपक्षांकडून पवारांच्या स्वागताच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. पण, पवारांच्या एनडीएत येण्याआधीच शिवसेना नेत्यांनी सत्तेच्या वाट्याचीही चर्चा सुरू केलीय.
दरम्यान प्रफुल पटेल, आणि सुनिल तकटरे यांच्या सोबत झालेल्या भेटीच्या चर्चा जयंत पाटलांनी फेटाळून लावल्या आहेत. प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरेंसोबत कोणतीही भेट झाली नाही. त्यामुळे विलिनीकरणाबाबतच्या चर्चेचा प्रश्नच येत नाही असं जयंत पाटील म्हणाले आहेत. अजितदादांच्या निधनानंतर यावर चर्चाच झाली नसल्याची प्रतिक्रिया जयंत पाटलांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या भेटवरही जयंत पाटलांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक नियोजित होती. केवळ 5 ते 10 मिनिटे ही बैठक चालली या बैठकीत ईश्वरपूर नगराध्यक्ष अपात्रतेसंदर्भात चर्चा झाल्याचं जयंत पाटलांनी म्हटलं आहे. या भेटीत राजकीय चर्चा झाली नसल्याचा दावा, जयंत पाटलांनी केला आहे.