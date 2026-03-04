English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • राज आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये दुरावा? ती एक भेट आणि तो एक नकार भावांमध्ये पाडतोय फूट? शिवतीर्थवरील भेटीनंतर नेत्यांची मोठी घोषणा

राज आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये दुरावा? 'ती' एक भेट आणि 'तो' एक नकार भावांमध्ये पाडतोय फूट? शिवतीर्थवरील भेटीनंतर नेत्यांची मोठी घोषणा

Raj Thackeray Uddhav Thackeray: स्वीकृत नगरसेवक आणि प्रभाग समिती निवडणुकीबाबत शिवतीर्थावरून एक पाऊल पुढे टाकत मातोश्रीवर विचारणा झाली होती. मात्र मातोश्रीवरून कोणतेच उत्तर आले नाही, उलट स्वीकृत नगरसेवक परस्पर जाहीर करण्यात आले यात मनसेला विश्वासात घेण्यात आलं नाही अशी सूत्रांची माहिती आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 4, 2026, 03:29 PM IST
Raj Thackeray Uddhav Thackeray: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात सध्या मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग समिती निवडणुकीवरुन बिनसल्याची चर्चा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन्ही ठाकरेंमध्ये एकमेकांप्रती नाराजी आहे. राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याने दोन भावांमधील दुरावा वाढल्याचं बोललं जात आहे. तर दुसरीकडे स्वीकृत नगरसेवक आणि प्रभाग समितीसंदर्भात शिवसेनेने घेतल्या निर्णयामुळे मनसे नाराज असल्याची चर्चा आहे, यासंदर्भात शिवतीर्थवर बैठकही पार असून, यावेळी सकारात्मक चर्चा झाल्याचं वरुण सरदेसाई आणि संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं आहे. 

नंदनवनवरची भेट दोन भावांमधील दुराव्याचं कारण?

उद्धव ठाकरेंना राज ठाकरेंची शिंदेंसोबतची भेट खटकली असल्याचं समजत आहे. राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली होती, त्यावेळी राज ठाकरे- आणि एकनाथ शिंदे जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली, यावेळी राज ठाकरेंची देहबोली सकारात्मक आणि  मोकळेपणाची होती. 

पुन्हा ठाकरे V/s ठाकरे.. राजमुळे उद्धव अडचणीत? BJP ठरणार लाभार्थी; आकडेमोड समजून घ्या

 

दरम्यान शिवसेनेने मनसेला एक स्वीकृत नगरसेवक पद नाकारलं. स्वीकृत नगरसेवक आणि प्रभाग समिती निवडणुकीबाबत शिवतीर्थावरून एक पाऊल पुढे टाकत मातोश्रीवर विचारणा झाली होती. मात्र मातोश्रीवरून कोणतेच उत्तर आले नाही, उलट स्वीकृत नगरसेवक परस्पर जाहीर करण्यात आले यात मनसेला विश्वासात घेण्यात आलं नाही अशी सूत्रांची माहिती आहे. 

प्रभाग समिती निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंकडून राज ठाकरेंना विचारणा करण्यात आली. अशावेळी राज ठाकरे यांनी तटस्थ भूमिका घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांना प्रभाग समिती निवडणुकीत  फटका बसण्याची शक्यता आहे. 

"कृष्णकुंजवर मनसे नेत्यांसोबत चांगली, सकारात्मक बैठक झाली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका आम्ही एकत्रित लढलो. निकाल लागल्यानंतर पुढील कामकाजही एकत्र करावं अशी दोन्ही पक्षांची इच्छा होती. प्रभाग समितीच्या निवडणुकांचं समीकरण पाहिलं तर शिवसेना, मनसे, विरोधी पक्ष तर अनेक प्रभाग समित्यांमध्ये चांगलं काम करु शकू. सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आम्ही सर्वांनी एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं वरुण सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर सांगितलं. 

'समित्यांचं अध्यक्षपद वाटून घेतलं जाईल'

मनसेच्या तटस्थ राहण्याच्या भूमिकेबाबत आपल्याला कल्पना नसल्याचं ते म्हणाले. एखाद्या प्रभागावर चर्चा करण्यापेक्षा ठाकरे बंधूंवर मतांच्या माध्यमातून जे प्रेम दाखवलं, त्यामळे आमची एकजूट पुढे कायम राहावी. चांगला विरोधी पक्ष म्हणून एकत्र काम केलं तर सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवता येईल. केवळ एका प्रभाग समितीची समीकरणं न पाहता संपूर्ण मुंबईतच दोन्ही पक्षांनी एकत्र काम करण्याचा निर्धार केला आहे असंही ते म्हणाले. समित्यांचं अध्यक्षपद वाटून घेतलं जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

'प्रभाग समिती निवडणुका एकत्र लढवणार'

प्रभाग समितीच्या संदर्भात बैठक झाली. अध्यक्षपद कधी, कोणी यायचं यावर चर्चा झाली आणि एकमताने निर्णय घेतला आहे असं संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं आहे. तटस्थ राहण्याची भूमिका आम्ही जाहीर केली नव्हती. वरुण सरदेसाई यांच्यासोबत बैठक झाली आहे. आम्ही प्रभाग समिती निवडणुका एकत्र लढवणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

mnsShivsenaRaj Thackerayuddhav thackerayBMC Election 2026

