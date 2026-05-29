ठाकरेंची मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत जवळीक, शिंदे अस्वस्थ?

मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीच्या प्रस्तावावरून सुरू झालेला वाद थांबण्याचा नाव घेत नाहीये, या प्रस्तावावरून ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदेच्य़ा शिवसेनेत वार-पलटवार सुरू झाले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'मातोश्री' सोबतच्या वाढत्या जवळीकमुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्वस्थ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे, दरम्यान याच जवळीकच्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे आणि आदित्य ठाकरेंमध्ये वार-पलटवार सुरू आहेत.
दरम्यान ही चर्चा नेमकी कोणत्या मुद्द्यावरून सुरू झाली?
मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीच्या प्रस्तावावरून सुरू झालेला वाद थांबण्याचा नाव घेत नाहीये, या प्रस्तावावरून ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदेच्य़ा शिवसेनेत वार-पलटवार सुरू झाले आहेत. या प्रस्तावावरून ठाकरेंची शिवसेनेकडून मुख्यमंत्र्यांना संपर्क करण्यात आला, दरम्यान यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी देखील प्रस्ताव मंजूर न करण्याचे आदेश दिलेत, त्यामुळे ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये जवळीक वाढली आहे का? ठाकरेंच्या फडणवीसांसोबतच्या जवळीकीनं शिंदे अस्वस्थ आहेत का? अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीत 4 प्रस्ताव मांडण्यात आले होते, दरम्यान या प्रस्तावांना आदित्य ठाकरे यांनी विरोध केला होता. दरम्यान यानंतर मिलिंद नार्वेकरांनी थेट फडणवीसांना फोन करत प्रस्तावामधील त्रूटी सांगितल्या त्यानंतर फडणवीसांनीही प्रस्ताव मंजूर न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या...
मुंबई महापालिकेतील सुधार समितीच्या 4 प्रस्तावावरून हा वाद निर्माण झाला होता.. यात सुधार समितीसमोर 4 महत्त्वाचे प्रस्ताव
सेव्हन हिल्स रुग्णालयाचं खाजगीकरण मॉडेल
5 रुग्णालयांतील रक्तपेढ्यांचं खाजगीकरण मॉडेल
वांद्रेतील प्रदर्शन केंद्राचा प्रस्ताव
आणि मलबार हिलमधील ग्रीन झोन बदलाचा प्रस्ताव
याच चार प्रस्तावांना आदित्य ठाकरेंनी विरोध केला होता..
आदित्य ठाकरेंनी देखील फडणवीसांसोबतच्या वाढत्या जवळीकवरून शिंदेंना टोला लगावला आहे, जवळीक वाढत असेल तर त्यांच्या पोटात का दुखतंय असं आदित्य ठाकरे म्हणालेत, या विधानानंतर त्यांनी स्पष्टीकरणही दिलं, मात्र खरंच ठाकरे- फडणवीसांमध्ये जवळीक वाढली आहे का? आणि याच जवळीकीनं शिंदे अस्वस्थ आहेत का? अशा चर्चांना राजकीय वर्तुळात तोंड फुटलं आहे..