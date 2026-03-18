राज्यात मोठ्या घडामोडी! श्रीकांत शिंदे केंद्रात जाणार? शिंदेंच्या शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरेंशी बोलणी सुरु?

Shrikant Shinde Might Get Ministry in Central Government: राजधानी दिल्लीत सध्या वेगवान घडामोडी घडताना दिसत आहेत. एकनाथ शिंदे दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीला पोहचल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दिल्लीत त्यांनी पक्षाच्या खासदारांची बैठकही घेतली होती. यादरम्यान आता एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. श्रीकांत शिंदे यांना केंद्रीत मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिवसेनेला दोन मंत्रीपद मिळावं यासाठी शिवसेना नेत्यांकडून दिल्लीत प्रयत्न सुरु असल्याचं समजत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेनेला केंद्रात दोन नवी मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता आहे. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह श्रीरंग बारणे यांनाही मंत्रीपद देण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खासदारांचा आकडा वाढवण्यासाठी हे केलं जात आहे. खासदारांची संख्या वाढवून केंद्रात अतिरिक्त मंत्रीपद घेण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे.
एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर गेल्यानंतर ते भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात तक्रार करण्यासाठी गेल्याची चर्चा होती. निवडणुकीत सहकार्य न केल्याने ते अहवाल सोपवणार असल्याचं बोललं जात होतं. एकनात शिंदे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात जवळपास दीड तास चर्चा सुरु होती. यावेळी श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के आणि इतर नेतेही उपस्थित होते.
“महाराष्ट्रातील इतर देशांवर देखील चर्चा झाली. अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली आहे. मी आधिवेशन सुरु असले की येत असतो. त्यामुळे आज तशाच प्रकारची भेट होती. सदिच्छा भेट होती. खासदार आहेत, आधिवेशन आहे त्यामुळे कोण टीका करतंय, कोण काय बोलतंय या पेक्षा मला काय करायचं ते मी करत असतो,” असं एकनाथ शिदेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं.
केंद्रीय मंत्री आणि किरेन रिजिजू यांच्या भेटीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यावेळी किरेन रिजिजू बाजूला उभ्या श्रीकांत शिंदे यांचं कौतुक करताना दिसत आहेत. श्रीकांत शिंदे खूप चांगलं काम करत असून, ते आपल्या छोट्या भावासारखे आहेत असं ते सांगतात.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत शिवसेना खासदारांना स्पष्ट शब्दांत संदेश दिला. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत पक्षाची भूमिका, खासदारांची कामगिरी आणि भविष्यातील राजकीय रणनीती यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी खासदारांना सांगितलं की, “तुम्ही दिल्लीत असलात तरी तुमच्या कामावर माझं बारकाईने लक्ष आहे.” तसंच सर्व खासदारांच्या कामगिरीचे रिपोर्टकार्ड तयार केले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं. मंत्रिपदाची अपेक्षा ठेवून बसलेल्या काही खासदारांना उद्देशून शिंदे यांनी ठाम संदेश दिला. “आधी काम करा, मग पदाची अपेक्षा ठेवा,” असा सल्ला त्यांनी दिल्याचे समजतं.
संसदेत पक्षाची भूमिका अधिक आक्रमकपणे मांडण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. “पक्षाची आणि सरकारची बाजू सभागृहात जोरदारपणे मांडा. शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व स्पष्टपणे दिसण्यासाठी खासदारांनी पूर्णवेळ सभागृहात उपस्थित राहून महत्त्वाचे मुद्दे मांडले पाहिजेत,” असंही त्यांनी सांगितलं.
याशिवाय, “पक्षात काम करणाऱ्यांचा योग्य सन्मान केला जातो आणि तेच तत्त्व तुमच्याही बाबतीत लागू होईल,” असे सांगत कामगिरीवरच पुढील संधी ठरणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. एकूणच, दिल्लीत झालेल्या या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना खासदारांची कानउघाडणी करत कामगिरीवर भर देण्याचा स्पष्ट संदेश दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.