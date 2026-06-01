दाऊदच्या D-Company संदर्भात धक्कादायक खुलासे; भारतातील पॉवरफूल व्यक्तीवर करणार होते हल्ला; 'धुरंधर'मधील 'त्या' एका सीनमुळे संताप

D Company in Mumbai: बॉलिवूड चित्रपट धुरंधरने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवलं. या चित्रपटातील अनेक पात्र लोकांच्या चर्चेचा विषय ठरली होती. असंच एक पात्र होतं, ज्याच्या माध्यमातून अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची सध्या काय स्थिती असावी हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. 'बडे साहब' नावाचं हे पात्र दाऊदप्रमाणे दर्शवण्यात आलं होतं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चित्रपटाला मिळालेलं यश आणि हे पात्र पाहून डी कंपनी संतापली. यानंतरच पाकिस्तानातून दाऊद इब्राहिम चालवत असणाऱ्या या गँगने मुंबईतील आपलं नेटवर्क पुन्हा सक्रीय केलं आहे.
रणवीर सिंगची मुख्य भूमिका असलेल्या या ब्लॉकबस्टर चित्रपटामध्ये 'बडे साहब' नावाचं एक पात्र आहे. हे पात्र मृत्युशय्येवर दाखवलं असून, दाऊदशी हुबेहूब मिळताजुळतं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामुळे 'डी-कंपनी'ला दाऊद अजूनही जिवंत आहे, हे लोकांना पटवून द्यायचं आहे.
सर्वात पहिलं आव्हान या गँगसमोर होतं ते म्हणजे. एका नवीन दहशतवादी कटाचा भाग म्हणून नवीन सदस्यांचा शोध घेणं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भरतीची ही प्रक्रिया 'शकील गँग'कडे सोपवण्यात आली होती. तर या नवभरती झालेल्यांना प्रशिक्षण देण्याचं आणि त्यांना शस्त्रं पुरवण्याचे काम पाकिस्तानच्या 'आयएसआय'कडे (ISI) देण्यात आलं होतं. या दहशतवादी कटाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी 'मुन्ना झिंगाडा' या शूटरवर सोपवण्यात आली होती, असंही नमूद करण्यात आलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भरती केलेल्यांना या ऑपरेशनमागील खरं कारण सांगण्यात आलं नव्हतं. अत्यंत काळजीपूर्वकपणे त्यांना मुंबईच्या रस्त्यांवरुन उचलण्यात आलं होतं. वांद्र्याच्या गरीबनगरमध्ये बेकायदेशीर मशिदीवर करण्यात आलेल्या बुलडोझर कारवाईच्या नावाखाली त्यांची माथी भडकावण्यात आली होती.
दिल्ली पोलिसांनी नुकताच एक दहशतवादी कट उधळून लावत आयएसआय आणि मुंबई अंडरवर्ल्डमधील संबंध उघडकीस आणले असतानाच हे खुलासे समोर आले आहेत. अंडरवर्ल्ड आणि खंडणी प्रकरणात पूर्वीप्रमाणे प्रतिष्ठा नसल्याने डी-कंपनीच्या अचानक हालचाली म्हणजे अस्तित्व टिकवण्यासाठी केलेला एक केविलवाणा प्रयत्न असावा, असाही तपास यंत्रणांना संशय आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, दाऊद गँग मोठ्या हल्ल्याची किंवा आपली ओळख पुर्नर्जिवित करण्यासाठी भारतातील एका प्रभावशाली व्यक्तीवर हल्ल्याची योजना आखत होती. अशा दहशतवादी कारवायांना आश्रय देण्यात पाकिस्तानची भूमिका सातत्याने दिसून आली आहे; मात्र, योग्य वेळी महत्त्वाच्या व्यक्तींना अटक करून भारतीय यंत्रणा अशा प्रकारचे प्रयत्न वारंवार हाणून पाडत आहेत.