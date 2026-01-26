'बाबासाहेबांना संपवायला निघालात...'; प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात महिला कर्मचाऱ्याने गिरीश महाजनांना सुनावलं!

Republic Day 2026: 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाचा मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्यात विविध विभागांच्या कर्मचाऱ्यांसह राजकीय नेते आणि नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमात भाषणे, परेड आणि राष्ट्रप्रेमाचे प्रदर्शन होत असते. मात्र, यावेळी एक अनपेक्षित प्रसंग घडला ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. वन विभागात काम करणाऱ्या माधवी जाधव यांनी कार्यक्रमात थेट मंत्री गिरीश महाजन यांच्या भाषणावर आक्षेप घेतला. ज्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले. अशा राष्ट्रीय दिवशी असे घडणे दुर्मीळ असते, पण या महिलेच्या कृतीमुळे चर्चा सुरू झाली. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीश महाजन भाषण देत होते. त्यांच्या बोलण्यात ते देशाच्या इतिहास आणि स्वातंत्र्यवीरांबद्दल बोलले, पण त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख केला नाही. यावर माधवी जाधव यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. "संविधानाचे शिल्पकार असणाऱ्या आंबेडकरांचे नाव का वगळले?" हा आक्षेप त्यांनी उघडपणे घेतला. ज्यामुळे उपस्थितांमध्ये खळबळ उडाली.
माधवी जाधव यांनी आक्षेप घेताच कार्यक्रमातील आयोजक आणि सुरक्षाकर्मी सावध झाले. त्यांनी माधवी यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि जाब विचारला. पण त्या मागे हटल्या नाहीत. यामुळे परिस्थिती अधिक बिघडली. मंत्री महाजन यांचे भाषण थांबले आणि सर्वांचे लक्ष तिकडे वळले. या गोंधळामुळे सोहळ्याचा माहोल तणावपूर्ण झाला.
गोंधळ वाढताच पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी माधवी जाधवला ताब्यात घेतले आणि कार्यक्रमातून बाहेर काढले. पोलिसांनी माधवी यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई तात्काळ केली नाही, पण त्यांना नियंत्रणात घेणे गरजेचे होते. या घटनेनंतर त्यांची विभागाकडूनही चौकशी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ताब्यात घेताना माधवी जाधवने निर्भीडपणे सांगितले, "मला निलंबित केले तरी हरकत नाही, मी कोणालाही भीत नाही." या घटनेनंतर सोशल मीडियावर आणि बातम्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली. काहींनी त्यांच्या कृतीला समर्थन दिले तर काहींनी ते अयोग्य ठरवले.