महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पटकावला पहिला क्रमांक, गणेशोत्सव ही संकल्पना भावली

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिना दिवशी नवी दिल्लीतील कर्तव्यपथावर वेगवेगळ्या राज्याच्या चित्ररथांचे संचलन झाले. यामध्ये झालेल्या संचलनात महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला पहिल्या क्रमाकांचे बक्षीस मिळालं आहे. गणेशोत्सव संकल्पना असलेल्या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला सर्वोत्कृष्ठ चित्ररथ म्हणून पुरस्कार मिळाला आहे. द्वितीय क्रमांकावर जम्मू काश्मीर आणि तृतीय क्रमांकावर केरळ राज्याचा चित्ररथ राहिला. केंद्र सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्रालयाने ही घोषणा केली.
प्रजासत्ताक दिनी कर्तव्य पथावर महाराष्ट्र राज्याकडून गणेशोत्सवाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. तुषार प्रधान, रोशन इंगोले , कृष्णा सालवटकर, श्रीपाद भोंगाडे यांनी महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला आकार दिला होता. या वर्षीच्या परेडमध्ये एकूण 30 चित्ररथांनी भाग घेतला. 17 राज्ये आणि 13 केंद्र सरकारच्या विभागातील चित्ररथाचा यामध्ये समावेश होता. स्वातंत्र्याचा मंत्र वंदे मातरम आणि समृद्धीचा मंत्र आत्मनिर्भर भारत ही यंदाची थीम होती.
प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात कोणत्या राज्याचा चित्ररथ सहभागी होणार यासाठी एक समिती निर्णय घेते. यामध्ये कलाकार, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पद्म पुरस्कार विजेते सामील असतात. प्रत्येक वर्षी आलटून पालटून राज्यांच्या चित्ररथांना परेडमध्ये समाविष्ट केले जाते.
अग्रभाग: चित्ररथाच्या दर्शनी भागात एक महिला पारंपरिक वेशभूषेत भव्य ढोल वाजवताना दाखवण्यात आली आहे, जी उत्सवातील ऊर्जेचे प्रतीक आहे.
मध्यभाग: येथे एक मूर्तिकार शाडूच्या मातीपासून गणेशाची मूर्ती घडवताना आणि एक गणेशभक्त विसर्जनासाठी मूर्ती डोक्यावर घेऊन जाताना दाखवण्यात आला आहे.
पृष्ठभाग: चित्ररथाच्या शेवटच्या भागात अष्टविनायकाची मंदिरे आणि त्यांच्या प्रतिकृती साकारण्यात आल्या आहेत.