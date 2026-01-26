President Medal: पुणेकराचा दिल्लीत सर्वोच्च सन्मान! अविनाश शिळीमकर यांचा राष्ट्रपती पदकाने गौरव; त्यांनी नेमकं केलंय काय?

Pune News: पुणे जिल्ह्याच्या पोलीस दलासाठी अभिमानाची बाब ठरणारी बातमी समोर आली आहे. पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेत कार्यरत असलेले वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांना त्यांच्या प्रदीर्घ, प्रामाणिक आणि प्रभावी सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक जाहीर झाले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ही घोषणा करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये कठोर गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवत उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, त्यांच्या या योगदानाची दखल देशपातळीवर घेण्यात आली आहे. या सन्मानामुळे पुणे जिल्ह्याच्या पोलीस दलाचा मान आणखी उंचावला आहे.
साधी पार्श्वभूमी आणि पोलीस सेवेला सुरुवात
अविनाश शिळीमकर यांचे मूळ गाव भोर तालुक्यातील तांबड, गुंजन मावळ येथे आहे. जिल्हा परिषद शाळेतून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पुण्यातील सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण घेतले. 1993 साली त्यांनी उपनिरीक्षक म्हणून पोलीस सेवेत प्रवेश केला. सुरुवातीला मुंबईतील येलो गेट, वडाळा आणि एल. टी. मार्ग पोलीस ठाण्यांत त्यांनी जबाबदारी सांभाळली.
विविध ठिकाणी प्रभावी कामगिरी
यानंतर मुंबई शहर, सातारा, नागपूर शहर गुन्हे शाखा, अहिल्यानगर विशेष शाखा आणि सध्या पुणे ग्रामीण गुन्हे शाखेत त्यांनी काम केले. सुमारे 32 वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांनी अनेक कुख्यात गुन्हेगार टोळ्यांचा बंदोबस्त केला. पुणे ग्रामीणमध्ये ऊरुळी कांचन परिसरात सक्रिय असलेल्या आप्पा लोंढे टोळीवर कारवाई करून परिसरातील दहशत कमी करण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली.
गुन्हे उघडकीस आणण्यात मोठे यश
नागपूर शहरात असताना त्यांनी खून, दरोडा आणि खंडणीसह 38 गंभीर गुन्हे उघडकीस आणले. राजा गौस आणि संतोष आंबेकर या कुख्यात टोळ्यांवर कारवाई करून शहरात शांतता निर्माण करण्यास हातभार लावला. अहिल्यानगरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या व शेतीमाल चोरीप्रकरणी थेट मैदानात उतरून मुद्देमाल परत मिळवून देण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला.
अलीकडील ठळक कामगिरी आणि सन्मान
नोव्हेंबर 2022 पासून पुणे ग्रामीण गुन्हे शाखेत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत असताना दरोडा, घरफोडी आणि आंतरराज्यीय टोळ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. यवत येथील सात जणांच्या मृत्यूचा गुन्हा खून असल्याचे सिद्ध करणे, सासवड तहसील कार्यालयातील ईव्हीएम चोरीचा छडा लावणे आणि महामार्गावरील लुटमार करणाऱ्या टोळ्यांना अटक करणे ही त्यांची महत्त्वाची कामगिरी आहे. कर्तव्यनिष्ठा आणि शिस्तीमुळे ओळखले जाणारे अविनाश शिळीमकर यांना यापूर्वी 2024 मध्ये पोलीस महासंचालक पदकाने सन्मानित करण्यात आले होते. राष्ट्रपती पदकामुळे त्यांच्या सेवेला देशपातळीवर मान्यता मिळाली असून, पुणे जिल्ह्याला पुन्हा एकदा गौरव प्राप्त झाला आहे.