/मुंबई लोकलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी 3 डबे राखीव ठेवणार? जेन झी आणि जेन अल्फांसाठी भाजप सरसावले

मुंबईकरांचा प्रवास आरामदायी व सूकर व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध उपाय राबवण्यात येत आहेत. लोकलमधून ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच विद्यार्थीही दररोज प्रवास करतात. विद्यार्थ्यांना रोजच्या गर्दीतून लोकल प्रवास करताना अडचण येतात. त्यामुळंच भाजप नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकर यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे मोठी मागणी केली आहे.
भाजप नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकर यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे लोकलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वातंत्र्य डब्यांच्या आरक्षणाची मागणी केली आहे. घोसाळकर यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्निनी वैष्णव यांना पत्र लिहले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी मुंबई लोकलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी 3 डबे राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळं आता जेन झी आणि जेन अल्फांचा मुंबई लोकल प्रवास सुरक्षित होणार? अशा चर्चांना उधाण आलं आहे.
तेजस्वी घोसाळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, सकाळी 5 ते 11 या वेळेत 12 पैकी 3 डबे विद्यार्थ्यांसाठी राखीव करण्यात यावे. महिलांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांसाठीही लोकलमध्ये स्वतंत्र 3 डबे राखीव ठेवण्यात यावे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. चर्चगेट-डहाणू आणि सीएसएमटी-डोंबिवली/आसनगाव लोकलसाठी विद्यार्थी आरक्षीत डब्यांची मागणी त्यांनी केली आहे. तसंच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मागणीवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन त्यांनी केलं आहे.
दररोज हजारो विद्यार्थी गर्दीतून लोकलने प्रवास करत असतात. गर्दीमुळे विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयात थकलेल्या स्थितीत पोहोचत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहेत. तसंच, महिलांसाठी राखीव डब्यांच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र डब्यांची मागणी त्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्याचा उद्देश भाजप नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकर यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र दिले आहे.
दरम्यान, सध्या मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गावर 12 ते 15 डब्यांच्या लोकल धावतात. त्यातील तीन डब्बे हे महिलांसाठी आरक्षित आहेत. तसंच, फर्स्ट क्लास आणि मालडबादेखील आहे. त्यामुळं गर्दीच्या वेळी म्हणजेच सकाळी व संध्याकाळी लोकलला प्रचंड गर्दी असते. अशावेळी तेजस्वी घोसाळकर यांच्या मागणीला यश येईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर रेल्वे मंत्रालयाकडून मागणी मान्य झाल्यास जेन झी आणि जेन अल्फांचा मुंबई लोकल प्रवास सुरक्षित होणार आहे.