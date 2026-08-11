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मुंबई लोकलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी 3 डबे राखीव ठेवणार? जेन झी आणि जेन अल्फांसाठी भाजप सरसावले

भाजप नगरसेविका तेजस्वी अभिषेक घोसाळकरांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे लोकलमध्ये विद्यार्थी  डब्यांच्या आरक्षणाची  मागणी केली आहे. त्यांनी तसे पत्र लिहले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:03 AM IST
मुंबई लोकलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी 3 डबे राखीव ठेवणार? जेन झी आणि जेन अल्फांसाठी भाजप सरसावले
Image Credit: Mumbai Local (Photo: Social Media)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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