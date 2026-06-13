/मी माझा प्रचार थांबवत आहे; शिवसेनेच्या रेश्मा काळेंचं बंड शमलं, भाजपच्या उमेदवाराला जाहीर केला पाठिंबा

Jalgaon Reshma Kale: नाशिकनंतर जळगावमधील बंडही अखेर शमलं आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर उमेदवार रेश्मा काळे यांनी अखेर भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीनंतर हा तिढा सुटला आहे. रेश्मा काळे यांनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. यावेळी जळगाव विधानपरिषदेसंदर्भात काळे यांच्याशी चर्चा केली, तसंच गुलाबराव पाटलांशी देखील बोलणं झाल्याचं शिंदे म्हणाले आहेत. यानंतर त्यांनी आपण आता प्रचार थांबवत असल्याचं जाहीर केलं.
महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन यांच्याविरोधात रेश्मा काळे यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करत बंडखोरी केली होती. नाशिकनंतर आता जळगावच्या विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा देखील तिढा अखेर सुटला असून महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर झाला आहे. आठवड्याभर मनधरणी, बैठकांचं सत्र, चर्चा, आरोप-प्रत्यारोपांनंतर नाशिकचा तिढा सोडण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आलं असताना जळगावचा पेच मात्र शुक्रवारीही कायम होता. रेश्मा काळे शुक्रवारी सकाळी अचानक नॉट रिचेबल झाल्या होत्या पण, गिरीश महाजनांसह महायुतीचे नेते मात्र हा तिढा सुटणार असल्याचं सांगत होते.
जळगाव विधान परिषद निवडणुकीतील शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर उमेदवार रेश्मा काळे यांनी महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली असून त्यांच्या आदेशानुसार महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देत असल्याची भूमिका रेश्मा काळे यांनी स्पष्ट केली आहे. मी माझा प्रचार थांबवत असून महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महत्त्वाचं म्हणजे शुक्रवारी सकाळपासून नॉट रिचेबल नंतर रिचेबल झाल्या असलेल्या रेश्मा काळे यांनी त्यांची भूमिका अखेर स्पष्ट करत महायुतीचे उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला आहे. "उपमुख्यमंत्री आणि आमचे आदरणीय नेते एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यांच्या आदेशाचं पालन करत महायुतीची साथ देत आहे. आजपासून मी प्रचार थांबवत आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
रेश्मा काळे यांनी दरेगावात एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. रेश्मा काळे यांच्यासोबत शिवसेना शिंदे गट महिला आघाडीच्या जिल्हाप्रमुख सरिता माळीदेखील उपस्थित होत्या. यावेळी त्यांच्यात जळगाव विधान परिषद निवडणुकीतून माघार घेत महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यानंतर आज जळगावात मंत्री गुलाबराव पाटील व मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत रेश्मा काळे अधिकृत घोषणा कऱण्याची शक्यता आहे.
"आम्ही महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढत आहोत. त्यामधील 4 बिनविरोध आल्या आहेत. जळगाव आणि नाशिकमधील तिढाही सुटला आहे. रेश्मा काळे यांनाही सांगितलं. गुलाबराव पाटलांशीही बोललो आहे. महायुती म्हणून निवडणूक लढवत असताना महायुतीचा उमेदवार निवडून येण्यासाठी शिवसेनेकडून लागेल ती मदत करण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.