विधी प्रवेश प्रक्रियेतील मान्यता विषयक अडचणी तातडीने दूर करा : अभाविप

महाराष्ट्रातील तीन वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेश प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे हजारो विधी विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा देऊन कॅप प्रवेश प्रक्रियेत सहभाग घेतला असताना काही विधी महाविद्यालयांच्या मान्यतेसंदर्भातील प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर होत आहे.
महाविद्यालयांची मान्यता, नूतनीकरण आणि आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया ही संबंधित महाविद्यालये व सक्षम प्राधिकरणांमधील बाब आहे. मात्र, या प्रक्रियेतील विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणे योग्य नाही. कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणे सुरक्षित आहे, कोणती महाविद्यालये सध्या कॅप प्रक्रियेत उपलब्ध आहेत आणि आगामी फेऱ्यांमध्ये कोणती महाविद्यालये समाविष्ट होणार आहेत, याबाबत विद्यार्थ्यांना अद्याप पुरेशी स्पष्टता मिळत नसल्याने त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सीईटी सेलच्या प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक मंजुऱ्या प्राप्त झालेल्या महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, मान्यता प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही महाविद्यालयांचा पुढील कॅप फेऱ्यांमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध महाविद्यालयांच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी आपला पसंतीक्रम निश्चित केल्यानंतर नवीन महाविद्यालये कॅप प्रक्रियेत समाविष्ट झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना नव्याने उपलब्ध झालेल्या पर्यायांचा समान पद्धतीने लाभ घेता येणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) कडून विधी महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या मान्यतेच्या कालावधीबाबतही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना वारंवार अल्पकालीन मान्यता देण्यात आल्यास नूतनीकरणाची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते. परिणामी प्रशासकीय विलंब निर्माण होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर होतो आणि शेवटी विद्यार्थ्यांनाच त्याची झळ बसते.
या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. एलएलबी कॅप प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या फेरीसाठी पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, जेणेकरून मान्यता विषयक प्रश्न स्पष्ट होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना योग्य निर्णय घेता येईल. तसेच विधी महाविद्यालये, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, सीईटी सेल आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात तातडीने समन्वय साधून प्रलंबित मान्यता विषयक अडचणी दूर कराव्यात. कोणती महाविद्यालये प्रवेशासाठी पात्र आहेत आणि कोणत्या महाविद्यालयांची मान्यता प्रक्रिया प्रलंबित आहे, याची स्पष्ट व अद्ययावत माहिती विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी. मान्यता प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन महाविद्यालयांचा कॅप प्रक्रियेत समावेश झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीक्रमात आवश्यक बदल करण्याची संधी देण्यात यावी, अशीही अभाविपची मागणी आहे.
अभाविप कोंकण प्रांत मंत्री राहुल राजोरिआ म्हणाले की, “विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा देऊन विधी प्रवेशासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या मान्यतेशी संबंधित प्रशासकीय अडचणींचा परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होणे योग्य नाही. प्रवेश प्रक्रियेत कोणती महाविद्यालये उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या महाविद्यालयांची मान्यता प्रक्रिया सुरू आहे, याबाबत विद्यार्थ्यांना स्पष्ट आणि वेळेत माहिती मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने बीसीआय, सीईटी सेल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि संबंधित विधी महाविद्यालयांमध्ये तातडीने समन्वय साधून हा प्रश्न मार्गी लावावा. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये तसेच मान्यता प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्यांच्या प्रवेशाच्या संधीवर कोणताही अन्याय होऊ नये, याची शासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी जबाबदारी घ्यावी.”