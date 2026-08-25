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मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान MCA कडे जाणार? एका प्रस्तावामुळे खळबळ

दादरच्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानाची जबाबदारी आता MCA कडे जाण्याची शक्यता आहे. तशा प्रकारचा प्रस्ताव BMC कडे आला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 25, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:43 PM IST
मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान MCA कडे जाणार? एका प्रस्तावामुळे खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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