मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान MCA कडे जाणार? एका प्रस्तावामुळे खळबळ

मुंबई दादर शिवाजी पार्क : दादर परिसरात असलेले ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आहे. सचिन तेंडूलकरसह महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू याच शिवाजी पार्क मैदानात घडले. क्रिकेटच्या इतिहासात या मैदानाचे लक्षणीय योगदान आहे. याच शिवाजीपार्क बाबत एक मोठा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान MCA कडे जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील मोकळ्या मैदानांचा प्रश्न तापत असतांनाच शिवाजी पार्क मैदान देखभालीकरता मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कडे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मैदानाच्या विकास आणि देखभालीची जबाबदारी स्वतःच्या खर्चाने घेण्याची मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची (MCA) तयारी आहे. मैदानाच्या विकास व देखभालीसाठी MCAने मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे परवानगी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे.
मैदानाच्या देखभालीचा खर्च स्वतः उचलण्याची तयारी असल्याचे MCAने पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. क्रिकेटच्या इतिहासात शिवाजी पार्क मैदानाचे मोठे योगदान आहे. अनेक नामवंत क्रिकेटपटू याच मैदानातून घडले. दिवंगत क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांचेही शिवाजी पार्कशी विशेष नाते आहे. सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी यांसारख्या दिग्गजांनी याच मैदानावर क्रिकेटचे धडे घेतले. मैदानाची ऐतिहासिक ओळख कायम ठेवत भविष्यातील पिढ्यांसाठी ते अधिक सक्षम करण्याचा MCAचा प्रयत्न आहे.
विकासकामांसाठी महापालिका आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या सर्व नियम-अटींचे पालन केले जाईल, अशी हमी पत्रातून देण्यात आली आहे. BMCच्या जी-नॉर्थ विभागाकडून प्रस्ताव सध्या विचाराधीन असून लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मैदानावरील माती उडू नये यासाठी सध्या पाण्याचा शिडकावा केला जातो. पावसाचे पाणी साठवणूक तसेच मैदानाच्या देखभालीसंदर्भातील इतर उपाययोजनांचाही MCAकडून विचार केला जाणार आहे. क्रिकेटचा वारसा लाभलेल्या या शिवाजी पार्क मैदानाला राजकीय झालर देखील आहे. शिवतीर्थ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शिवाजी पार्क मैदानात अनेक राजकीय सभा देखील गाजल्या आहेत.