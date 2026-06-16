Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईत नवीन बांधकामे, जलतरण तलावांच्‍या पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा; औद्योगिक व व्यावसायिक पाणी वापरात 20 टक्के कपात

मुंबईत नवीन बांधकामे, जलतरण तलावांच्‍या पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा; औद्योगिक व व्यावसायिक पाणी वापरात 20 टक्के कपात

Water Cut in Mumbai: मुंबई महानगरात 15 मे 2026 पासून 10 टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. तसेच, पिण्याच्या पाण्याची बचत सुनिश्चित करण्यासाठी पिण्‍याव्‍यतिरिक्‍त इतर वापरावरही बुधवार, दिनांक 17 जून 2026 पासून आवश्यक मर्यादा घालण्‍यात आल्या आहेत. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 16, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:10 PM IST
मुंबईत नवीन बांधकामे, जलतरण तलावांच्‍या पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा; औद्योगिक व व्यावसायिक पाणी वापरात 20 टक्के कपात

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Thane News : 4 वर्षीय चिमुकल्याच्या प्रसंगावधानामुळे वाचले बुडणाऱ्या व्यक्तीचे प्राण
Thane16 min ago
2
India Vs Netherlands18 min ago
3
Ratnagiri Airport23 min ago
4
crime news25 min ago
5
Kolhapur Vishalgad57 min ago