BJP की ठाकरे बंधू? 'त्या' निवडणुकीचा निकाल आज; भाजपाला 100% जागा जिंकण्याचा विश्वास

Results of Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींपूर्वी दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. असं असतानाच लिटमस टेस्ट म्हणावी त्याप्रमाणे दोन्ही सेनांनी एकत्र येत लढलेल्या निवडणुकीचा निकाल आज लागणार आहे. विशेष म्हणजे भाजपाविरुद्ध दोन्ही ठाकरेंच्या सेना असा संघर्ष असल्याने आजच्या या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. या निवडणुकीमध्ये नेमकं किती मतदान झालं आणि कोणाचं काय म्हणणं आहे ते पाहूयात...
सोमवारच्या मुसळधार पावसातही बेस्टच्या 35 आगारांत बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी 83 टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीची मतमोजणी आज होत असून, बेस्ट उपक्रमावर कोणाचा वचक राहणार हे आजच्या निकालातून स्पष्ट होणार आहे. या निवडणुकीला मिळालेलं अजून एक राजकीय वलय म्हणजे ही निवडणूक उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं एकत्र लढली आहे. तसेच गेल्या चार वर्षापासून रखडलेल्या बेस्ट पतपेढीच्या पंचवार्षिक निवडणूक मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर होणार असल्याने या निवडणुकीला महत्त्व आले आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट राष्ट्रीय कर्मचारी सेना, दि इलेक्ट्रिक युनियन, एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन, बहुजन एम्प्लॉइज युनियन या पाच संघटनाचे सहकार समृद्धी पॅनल एकत्र येऊन लढत आहेत, तर मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांचे उत्कर्ष पॅनल यांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. सोमवारी मतदानाच्या दिवशी १५ हजार १२३ मतदारांपैकी १२ हजार ६५६ मतदारांनी आपले मत दिले आहे.
मुंबईत पावसामुळे लोकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. मात्र त्यातही बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आमच्यावर विश्वास दाखवत प्रचंड संख्येने मतदान केले आहे. आमच्यावरील टीकेचा रोष मतदारांनी या मतदानाच्या रूपामध्ये केला आहे. या मतदानाचा निकाल निश्चितच आमच्या बाजूने असणार यात वाद नाही, असं बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी म्हटलं आहे.
विजय 100 टक्के आहे. ज्या पद्धतीने मोठा पाऊस असतानाही 83.69 टक्के मतदान झाले हा परिवर्तनाचा विजय आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातला असंतोष आणि आम्ही दिलेली वचने पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी कामगारांनी केलेले हे भरघोस मतदान आहे. 21 पैकी 21 जागा आम्ही जिंकू आणि हा विजय कामगारांसाठी समर्पित असेल, असं भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी म्हटलं आहे.
बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणुकीचं महत्त्व काय आहे?
ही निवडणूक उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (UBT) आणि राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्या युतीची पहिली लिटमस टेस्ट मानली जात आहे. मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीपूर्वी ही निवडणूक दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित ताकदीचे संकेत देईल. तसेच, बेस्ट उपक्रमावर कोणाचा प्रभाव राहील हे या निकालातून स्पष्ट होणार आहे.
ही निवडणूक कधी आणि कुठे झाली?
ही निवडणूक 18 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईतील बेस्टच्या 35 आगारांमध्ये घेण्यात आली. मतमोजणी आज म्हणजेच, 19 ऑगस्ट 2025 रोजी होत आहे.
या निवडणुकीत किती मतदान झालं?
मुसळधार पावसातही 15123 मतदारांपैकी 12656 मतदारांनी मतदान केलं, म्हणजेच 83.69 टक्के मतदान झालं.