सीबीआयच्या रडारवर निवृत्त प्राध्यापक? तेजसच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर

देशभर गाजलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात आता पुणे कनेक्शन अधिक गडद होताना दिसत आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने या प्रकरणाचा सखोल तपास सीबीआय आणि पोलिस करत आहेत. या प्रकरणी अटकेत असलेला तेजस शहा हा पुण्यातील अनेक प्राध्यापकांच्या संपर्कात असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात तेजस शहाला अटक केल्यानंतर त्याच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या पेपरफुटीप्रकरणात पुण्यातील कनेक्शन दिवसेंदिवस गडद होताना दिसत आहे.
एकीकडे प्राध्यापक मनिषा मांढरे आणि मनिषा हवालदारला अटक केल्यानंतर आणखीन काही प्राध्यापक CBIच्या रडावर आहेत. कारण तेजस शाह उर्फ गॉड याचा पुण्यातील काही प्राध्यापकांसोबत संपर्क असल्याची माहिती चौकशीतून समोर आली आहे. तेजसनं ज्या पालकांसोबत संपर्क केलाय त्यांचाही या प्रकरणात सहभाग असू शकतो अशी शंका सीबीआयला आहे. सीबीआयच्या चौकशीमध्ये असेही समोर आले आहे की तेजस शहा याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रश्न पुरवल्याची माहिती आहे. पुण्यातील काही निवृत्त प्राध्यापक हे सीबीआयच्या रडारवर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
काही खासगी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची नाव देखील तपासात समोर येण्याची शक्यता आहे. तेजस शहाच्या संपर्कात असलेल्या प्राध्यापक, विद्यार्थी यांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात प्राध्यापक किंवा क्लास चालकांचा संबंध असू शकतो, अशी माहिती तपासातून समोर येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सखोल तपास आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात दररोज नवनवीन माहिती समोर येतीय, मनिषा हवालदारच्या पतीच्या फोनमध्ये तेजस शाह यांचा गॉड नावानं नंबर सेव्ह होता.
हे प्रकरण येथेच थांबले नाही ती या शहाच्या संपर्कात होती, त्यामुळे आता शहाच्या संपर्कात असलेली लोकही सीबीआयच्या रडावर आहेत. त्यामुळे तेजस शहाच्या चौकशीतून या प्रकरणाचे धागेदोरे आणखीन उलगडण्याची दाट शक्यता आहे. तेजस शाह हा या प्रकरणामधील बारावा अटकेतील आरोपी आहे. या प्रकरणामध्ये आतापर्यत 13 आरोपींना अटक केली आहे, महाराष्ट्रामधील तेरावी अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये सीबीआयने अटक करण्यात आलेला हा आरोपी बालरोगतज्ज्ञ असून डॉक्टर मनोज शिरुरे असे तेराव्या आरोपीचे नाव आहे.