कर्जमाफीला सर्वेक्षणाचा खोडा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळणार नाही

मुंबई : सर्वेक्षणामुळे शेतकरी कर्जमाफी लांबणीवर जाणार का असा प्रश्न उपस्थित होतेय. फार्महाऊस बांधणा-या शेतकरी कर्जमाफी नको अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे खरे शेतकरी शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे असं वक्तव्य महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलंय.
शेतकरी कर्मजामाफीसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी एक मोठं विधान केलंय. शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी मिळणार नसल्याचं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. सरकारनं दिलेलं आश्वासन पूर्ण करावं अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येतीये. मात्र, सर्वेक्षणानंतरच शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय होणार असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटलंय. त्यामुळे शेतक-यांची कर्जमाफी लांबणीवर पडणार असल्याचीच
चिन्ह आहेत.
फार्म हाऊस बांधणा-यांना शेतक-यांना कर्जमाफीची गरज नसल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटलंय. त्यामुळे ज्या शेतकर-यांना गरज आहे, त्यांनाच कर्जमाफी मिळणार असल्याचंही बावनकुळेंनी सांगितलं. तर समित्या नेमणं आणि अभ्यास करणं बद करा आणि शेतकरी कर्जमाफी लवकर करा असा
इशारा शेतकरी नेते अजित नवलेंनी दिलाय.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील शेतकरी कर्जमाफीवर भाष्य केलं होतं, योग्यवेळी कर्जमाफी करणार असल्याचं फडणवीसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकारची योग्य वेळ कधी येणार असा सवाल विरोधकांकडून करण्यात आला होता.. मात्र, लवकरच कर्जमाफी
होणार असल्याचं महायुतीच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी कर्ममाफीवरून बच्चू कडूंनी सरकारला अल्मिमेटम दिलाय. बच्चू कडूंच्या इशा-यानंतरच सरकारनं समिती स्थापन करून शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात संरक्षण सुरु केलंय. मात्र, सरसकट कर्जमाफी होणार या आशेवर बसलेल्या शेतक-यांना धक्का बसणार आहे. कारण सर्वेक्षणात ज्या शेतक-यांना गरज आहे त्यांचीच कर्जमाफी केली जाणार असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
1. शेतकरी कर्जमाफीबाबत महाराष्ट्र सरकारची सध्याची भूमिका काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने सरसकट कर्जमाफीऐवजी केवळ गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, खरे आणि गरजू शेतकरी ओळखण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाईल, आणि त्यानंतरच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल.
2. शेतकरी कर्जमाफी लांबणीवर का पडत आहे?
खरे आणि गरजू शेतकरी ओळखण्यासाठी सरकार सर्वेक्षण करणार आहे, ज्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया काही काळ लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावरच कर्जमाफी लागू केली जाईल.
3. बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीबाबत काय पाऊल उचलले आहे?
शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी सरकारला कर्जमाफी तातडीने जाहीर करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांच्या दबावामुळे सरकारने कर्जमाफीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.