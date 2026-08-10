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कनेक्टिंग लिंकमुळे तीन महिन्यात प्रशासनाने कमावले 7 लाख रुपये, पण टोलमधून नाही तर...

कनेक्टिंग लिंक सुरू झाल्यानंतर वाहतूकीचे प्रमाण वाढले आहे. कनेक्टिंग लिंकवर टोलमधून नव्हे तर तीन महिन्यात 7 लाख महसूल मिळवला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:21 PM IST
कनेक्टिंग लिंकमुळे तीन महिन्यात प्रशासनाने कमावले 7 लाख रुपये, पण टोलमधून नाही तर...
Image Credit: Mumbai Pune Expressway Accident

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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