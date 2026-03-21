English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रात भाड्याने घर शोधत आहेत; दुबईतील श्रीमंतांवर ही काय वेळी आलेय?

आंतरराष्ट्रीय तणावाचा परिणाम आता रिअल इस्टेट मार्केटवर जाणवत आहे. आखाती देशांमध्ये राहणारे अनिवासी भारतीय खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईत घरे शोधत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 21, 2026, 10:45 PM IST
Iran Israel War : इराण, अमेरिका युद्धात आखाती देशांतील अरबपती भयभीत झालेत. जीव वाचवण्यासाठी अरबपतींची धावाधाव सुरू आहे. अमेरिकेकडून होत असलेल्या हल्ल्यानंतर श्रीमंत लोक देश सोडत आहेत.   दुबईतील श्रीमंत महाराष्ट्रात भाड्याने घर शोधत आहेत. मुंबई शहरात घरांची शोधाशोध सुरु आहे. यामुळे मुंबईत अचानक घरांची मागणी वाढली आहे. याचा परिणाम मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटवर झाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंतरराष्ट्रीय तणावाचा परिणाम आता भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटवर पहायला मिळत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर, दुबई आणि इतर आखाती देशांमध्ये राहणारे अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आता पुन्हा भारतात आसरा शोधत आहेत.  महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या  मुंबई शहरात अल्प मुदतीसाठी भाड्याने घरे शोधत आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून लोक भारतात तात्पुरत्या निवाऱ्याच्या शोधात आहेत. यामुळे मागील काही दिवसांत मुंबईत भाड्याच्या घरांच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

मुंबईत भाड्याच्या घरांची मागणी वाढली 

रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या 10 दिवसांत दुबई आणि इतर आखाती देशांतील अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) येणाऱ्या चौकशांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यातील बहुतेक जण सहा महिने ते एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी घरे भाड्याने घेण्यास इच्छुक आहेत. सध्याची युद्ध परिस्थितीनुसार भविष्यातील निर्णय घेत आहेत. मुंबईच्या उच्चभ्रू  एरियामध्ये घरांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. वांद्रे, खार, अंधेरी, लोअर परळ आणि दक्षिण मुंबई यांसारख्या भागांमध्ये 3-4 बीएचके फ्लॅट्सची मागणी वाढत आहे. या घरांचे भाडे साधारणपणे दरमहा 3,00,000 रुपयांपासून ते 7,00,000, 8,00,000 पर्यंत आहेत. ही सर्व घरं हाय प्रोफाईल आहेत. यामुळे दुबईतील श्रीमंत लोक मुंबईत हाय प्रोफाईल घरं शोधत आहेत .
दुबईतील NRI  अल्प-मुदतीकरिता भाडे तत्वातवर घरं शोधत आहेत. ही घरे काही महिन्यांपासून ते एका वर्षापर्यंतच्या अल्प कालावधीसाठी भाड्याने दिली जातात. ही घरे पूर्णपणे सुसज्ज असतात. ही सर्व घरं रेडी तू मूव्ह आहेत. या घरांते  मासिक भाडे सामान्य भाडेकरारांपेक्षा थोडे जास्त आहे. 

दुबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटची परिस्थिती काय आहे?

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती चिंताजनक असली तरी  दुबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटवर याचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे.    मालमत्ता बाजारपेठेतील मागणी मजबूत आहे. काही प्रमाणात अनिश्चितता असली तरी, बाजारपेठेत मोठी घसरण होण्याची शक्यता नाही. सरकारी धोरणे ग्राहकांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे बाजारपेठ स्थिर राहते.

भविष्यातील रिअल इस्टेट मार्केटची स्थिती कशी असेल?

जागतिक घटनांचा आता स्थानिक बाजारपेठांवरही परिणाम होत आहे. मुंबईची स्थावर मालमत्ता बाजारपेठ अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक सुरक्षित पर्याय बनत आहे. जर हा कल असाच सुरू राहिला, तर भविष्यात प्रीमियम रेंटल सेगमेंटमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे शहराच्या मालमत्ता बाजारपेठेला मोठा बूस्ट मिळू शकतो. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
