महाराष्ट्रात भाड्याने घर शोधत आहेत; दुबईतील श्रीमंतांवर ही काय वेळी आलेय?

Iran Israel War : इराण, अमेरिका युद्धात आखाती देशांतील अरबपती भयभीत झालेत. जीव वाचवण्यासाठी अरबपतींची धावाधाव सुरू आहे. अमेरिकेकडून होत असलेल्या हल्ल्यानंतर श्रीमंत लोक देश सोडत आहेत. दुबईतील श्रीमंत महाराष्ट्रात भाड्याने घर शोधत आहेत. मुंबई शहरात घरांची शोधाशोध सुरु आहे. यामुळे मुंबईत अचानक घरांची मागणी वाढली आहे. याचा परिणाम मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटवर झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय तणावाचा परिणाम आता भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटवर पहायला मिळत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर, दुबई आणि इतर आखाती देशांमध्ये राहणारे अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आता पुन्हा भारतात आसरा शोधत आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात अल्प मुदतीसाठी भाड्याने घरे शोधत आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून लोक भारतात तात्पुरत्या निवाऱ्याच्या शोधात आहेत. यामुळे मागील काही दिवसांत मुंबईत भाड्याच्या घरांच्या मागणीत वाढ झाली आहे.
रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या 10 दिवसांत दुबई आणि इतर आखाती देशांतील अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) येणाऱ्या चौकशांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यातील बहुतेक जण सहा महिने ते एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी घरे भाड्याने घेण्यास इच्छुक आहेत. सध्याची युद्ध परिस्थितीनुसार भविष्यातील निर्णय घेत आहेत. मुंबईच्या उच्चभ्रू एरियामध्ये घरांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. वांद्रे, खार, अंधेरी, लोअर परळ आणि दक्षिण मुंबई यांसारख्या भागांमध्ये 3-4 बीएचके फ्लॅट्सची मागणी वाढत आहे. या घरांचे भाडे साधारणपणे दरमहा 3,00,000 रुपयांपासून ते 7,00,000, 8,00,000 पर्यंत आहेत. ही सर्व घरं हाय प्रोफाईल आहेत. यामुळे दुबईतील श्रीमंत लोक मुंबईत हाय प्रोफाईल घरं शोधत आहेत .
दुबईतील NRI अल्प-मुदतीकरिता भाडे तत्वातवर घरं शोधत आहेत. ही घरे काही महिन्यांपासून ते एका वर्षापर्यंतच्या अल्प कालावधीसाठी भाड्याने दिली जातात. ही घरे पूर्णपणे सुसज्ज असतात. ही सर्व घरं रेडी तू मूव्ह आहेत. या घरांते मासिक भाडे सामान्य भाडेकरारांपेक्षा थोडे जास्त आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती चिंताजनक असली तरी दुबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटवर याचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे. मालमत्ता बाजारपेठेतील मागणी मजबूत आहे. काही प्रमाणात अनिश्चितता असली तरी, बाजारपेठेत मोठी घसरण होण्याची शक्यता नाही. सरकारी धोरणे ग्राहकांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे बाजारपेठ स्थिर राहते.
जागतिक घटनांचा आता स्थानिक बाजारपेठांवरही परिणाम होत आहे. मुंबईची स्थावर मालमत्ता बाजारपेठ अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक सुरक्षित पर्याय बनत आहे. जर हा कल असाच सुरू राहिला, तर भविष्यात प्रीमियम रेंटल सेगमेंटमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे शहराच्या मालमत्ता बाजारपेठेला मोठा बूस्ट मिळू शकतो.