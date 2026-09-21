/पुण्यात महायुतीत बिघाडी? भाजपा विरुद्ध शिंदेंची सेना विरुद्ध दादांची राष्ट्रवादी! महायुतीत गोंधळाचं नेमकं कारण काय?

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे
पश्चिम महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या शिक्षक आणि पदवीधर या दोन विधान परिषद मतदार संघासाठी महायुतीत इच्छुकांची भाऊगर्दी झाल्याने तिकडे आत्तापासूनच स्वबळाचे इशारे दिले जाऊ लागले आहेत. ग्रामविकास मंञी जयकुमार गोरे यांनीच तसे सुतोवाच केलेत. पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाचे राजकीय गणितं आहेत तरी काय?
पश्चिम महाराष्ट्रातील पदवीधर आणि शिक्षक हे दोन्ही मतदारसंघ तसे काँग्रेस आघाडीच्या ताब्यात आहेत. पदवीधर मधून तत्कालीन एकञित राष्ट्रवादीचे अरूण निवडून गेलेले आहेत तर शिक्षक मतदारसंघातून काँग्रेसचे जयवंत आसगावकर हे विद्यमान आमदार आहेत पण महायुतीत नेमक्या त्याच जागेसाठी प्रचंड रस्सीखेच आहे.
भाजपचे मंञी चंद्रकांत पाटील यांचे कट्टर समर्थक कौस्तुभ गावडे यांनी तर एका शिक्षक संघटनेकडून आपली उमेदवारी पण जाहिर करवून घेतलीय तर दुसरीकडे माजी आमदार दत्ता सावंत हे जयकुमार गोरे यांच्याकडे गळ टाकून बसलेत. भाजपतील इच्छुकांची ही यादी तशी आणखी खूप लांबलचक आहे. उदाहरणार्थ प्रशांत कोल्हे हे तावडे, मेधाताई कुलकर्णी मार्फत मोर्चेबांधणी करताहेत तर पंढरपूरचे डॉ. बी पी रोंगे यांनी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यामार्फत फिल्डिंग लावलीय बरं हे कमी की काय प्राचार्य नंदकुमार सगर हे पुरंदरचे माजी आमदार संजय जगताप यांच्याकरवी भाजपच्या शिक्षक उमेदवारीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
हे झालं भाजपचे...आता जरा शिवसेनेत पण डोकाऊयात. इकडे तर आरोग्यदूत कम पञकार मंगेश चिवटे गेली वर्षभर अख्ख्या पश्चिम महाराष्ट्रात दौरे करत फिरताहेत. त्यांनी आतापर्यंत किमान अर्धा डझन आमदारांकरवी आपलं नाव शिक्षक मतदारसंघासाठी शिफारीस करवून घेतलंय. महायुतीत ही जागा सेनेला सुटावी म्हणून काल परवाच ते आपलं लिंगायत कनेक्शन वापरून अगदी कर्नाटक जाऊन अमित शाह यांना देखील भेटलेत म्हणे....
हे झालं चिवटे यांचं पण आता त्यांच्याच पक्षाचे मंञी उदय सामंत यांचे ओएसडी प्रोफेसर सचिन सानप हे देखील मैदानात उतरले आहेत. त्यांनीही अनेक प्राध्यापक संघटनांचा पाठिंबा मिळवला आहे. शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच असावा, अशी त्यांची टँगलाईन आहे.
शिक्षक मतदारसंघासाठीचा आढावा घेतल्यावर आता पदवीधरची काय परिस्थिती हे तेही बघुयात. इकडे सांगलीचे अरूण राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार असले तरी त्यांचेच चिरंजीव शरद लाड हे नेमक्या जागेसाठी भाजपात प्रवेश करते झालेत. म्हणून मग राष्ट्रवादीचे मंञी हसन मुश्रीफ यांनी त्यांचे कार्यकर्ते प्रताप उर्फ भैय्या माने यांची उमेदवारीची परस्पर जाहिर शिफारस करून टाकलीय
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी महायुतीतली एवढी रस्सीखेच बघूनच कदाचित सोलापूरचे पालकमंञी जयकुमार गोरे यांनी प्रथमच स्वबळाची भाषा वापरलीय.
पश्चिम महाराष्ट्र शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आजवर फक्त गेल्यावेळीच पक्षीय पातळीवर लढली गेलीय कारण तिकडे शिक्षण संस्था आणि त्यांच्या अंडर येणाऱ्या शिक्षकांची मतनोंदणी कोणी किती करवून घेतलीय हे यावरच हारजीत ठरते...तर पदवीधर मतदारसंघावर यापूर्वी भाजपचे वर्चस्व होतं उदा. प्रकाश जावडेकर, चंद्रकांत पाटील यांनीही या पदवीधर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केलंय...त्यामुळे भाजप ही जागा राष्ट्रवादीला सोडणार का हेच पाहाचायचे आहे