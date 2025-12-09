आळंदीतील रिंगण वक्तृत्व स्पर्धेत मुलींचा डंका, पुण्याच्या सिद्धी लांडगेचा पहिला क्रमांक

Ringan: संतविचारांवर आधारित महाराष्ट्रातील एकमेव अशी ‘रिंगण वक्तृत्व स्पर्धा’ आळंदी येथे पार पडली. 81 स्पर्धकांमध्ये मुलींनी बाजी मारली आणि आठपैकी पाच पारितोषिके पटकावली. पहिले तीन क्रमांक मुला-मुलींमध्ये विभागले गेले, पण उत्तेजनार्थ पारितोषिकेही मुलींच्याच नावावर राहिले. राज्यातील बहुचर्चित रिंगणच्या स्पर्धेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रिंगण स्पर्धेत पहिला क्रमांक पुण्यातील सिद्धी लांडगेला मिळाला. तिला 11 हजार रुपये देऊन गौरवण्यात आले. दुसरा क्रमांक परभणीतील गंगाखेडच्या मंदार लटपटेला देण्यात आला. त्याला 9 हजारांचे पारितोषिक देण्यात आले.
तिसरा क्रमांक नाशकातील सिन्नरच्या वृषभ चौधरीला मिळाला. ज्यासाठी 7 हजाराचे पारितोषिक देण्यात आले.
‘रिंगण’ नियतकालिक आणि श्री गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पाचव्या वर्षी ही स्पर्धा आयोजित झाली. आषाढी-कार्तिकी एकादशीच्या निमित्ताने संतपरंपरेचा मागोवा घेण्याचा हा उपक्रम आहे. तरुणांनी संतवाङ्मयाचा सखोल अभ्यास करावा, हा मुख्य उद्देश आहे.
उद्घाटन संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखीचे वंशपरंपरागत चोपदार राजाभाऊ चोपदार यांच्या हस्ते झाले. अभ्यासू प्रवचनकार इंद्रजित देशमुख यांनी मार्गदर्शन केले तर कीर्तनकार हभप भागवत महाराज साळुंखे आणि तरुण वक्ते अनिकेत म्हस्के यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. पारितोषिक वितरण विशाल तांबे यांच्या उपस्थितीत झाले.
'जेव्हा तरुण खऱ्या अर्थाने संतविचारांचे साधक बनतात, तेव्हा त्यांचे वक्तृत्व आपोआपच उत्तुंग होतं', असे इंद्रजित देशमुख म्हणाले. ही स्पर्धा तरुण पिढीला संतवाणीकडे आकर्षित करत असल्याचे यंदाच्या प्रचंड सहभागातून दिसून आल्याचेही ते म्हणाले.
