Marathi News
हिंगोलीत नगरपरिषद निवडणुकीत जिल्ह्यतील वाढती गुन्हेगारी बनला प्रचाराचा मुद्दा

हिंगोली नगपरिषदेवर आपलाच झेंडा असावा या इराद्याने महायुतीतील तिन्ही पक्ष इथं स्वबळावर लढत आहेत. वरिष्ठ पातळीवर मैत्रिपूर्ण लढतीची भाषा जरी होत असली तरी त्याच्या अगदी उलटं चित्र हिंगोलीत दिसतंय.

पूजा पवार | Updated: Nov 26, 2025, 10:19 PM IST
हिंगोलीत नगरपरिषद निवडणुकीत जिल्ह्यतील वाढती गुन्हेगारी बनला प्रचाराचा मुद्दा
गजानन देशमुख (प्रतिनिधी) हिंगोली : हिंगोलीत नगरपरिषद निवडणुकीमुळे राजकारण चांगलंच तापलंय. निवडणुकीत जिल्ह्यतील वाढती गुन्हेगारी हाच प्रचाराचा मुद्दा बनलाय. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या रडारवर शिवसेना आमदार संतोष बांगर हेच आहेत. वाळू चोरी, मटका, गुटख्याने हिंगोलीचं राजकारण चांगलंच तापलंय.

राज्यात नगरपालिका, नगरपंचात निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचलाय. महायुतीसह मविआतील प्रत्येक पक्ष आपलाच पक्ष सत्तेत कसा येईल यासाठी जोमाने कामाला लागलाय. अधिकाधिक मतदारांना आपल्या बाजूला खेचण्यासाठी विविध आश्वासनांसह भावनिक सादही घातली जातेय. असं असताना हिंगोली नगरपरिषदेत मात्र गुन्हेगारी हाच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनलाय. यामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांच्या रडारवर शिवसेना आमदार संतोष बांगर हेच आहेत. गुटखा, मटका अड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेना UBTचे सहसंपर्कप्रमुख विनायक भिसे यांनी बांगर यांच्यावर निशाणा साधलाय. मटक्याला द्याल लीड तर हिंगोलीचं होईल बीड अशी बोचरी टीका भिसेंनी केलीय.

हिंगोली नगपरिषदेवर आपलाच झेंडा असावा या इराद्याने महायुतीतील तिन्ही पक्ष इथं स्वबळावर लढत आहेत. वरिष्ठ पातळीवर मैत्रिपूर्ण लढतीची भाषा जरी होत असली तरी त्याच्या अगदी उलटं चित्र हिंगोलीत दिसतंय. भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांनीही संतोष बांगर यांना घेरलंय. गुंड निलेश घायवळ हिंगोलीत कुणाला भेटून गेला असा सवाल मुटकुळेंनी केलाय. तर मुटकुळेंच्या टीकेला संतोष बांगर यांनी उत्तर दिलंय. तसेच आपल्याकडे सगळेच अवैध आहे अशी कबुलीही दिली. मात्र आपण कधी कुठल्या अड्यावर तर सापडलो नाही म्हणत,आमदार मुटकुळे आणि त्यांच्या मुलावर टीका केली

हिंगोली नगरपरिषद निवडणुकीत विकासाचा मुद्दा गायब झालाय. गुटखा, मटक्याचा मुद्दाने प्रचाराचं मैदान तापलाय. त्यामुळे प्रचारातील हा मुद्दा मतदारांना कितपत रुचतो आणि मतदारराजा 2 डिसेंबरला नेमक्या कुणाच्या झोळीत मतांचं दान टाकतो हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

FAQ : 

हिंगोली नगरपरिषद निवडणुकीत कोणते पक्ष भाग घेत आहेत?
हिंगोली नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीतील तिन्ही पक्ष, शिवसेना UBT, भाजप आणि मविआतील पक्ष भाग घेत आहेत.

हिंगोली नगरपरिषद निवडणुकीत कोणता मुद्दा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनलाय?
हिंगोली नगरपरिषद निवडणुकीत गुन्हेगारी, गुटखा आणि मटका हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनलाय.

हिंगोली नगरपरिषद निवडणुकीत कोणत्या नेत्यांचा विरोध सुरु आहे?
हिंगोली नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेना आमदार संतोष बांगर यांचा विरोध सुरु आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

