English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तापमानवाढीमुळं आरोग्य धोक्यात, गर्भवती महिलांना...; धडकी भरवणारा अहवाल समोर

Climate Change And Health: जागतिक तापमानवाढीचा आरोग्यावर परिणाम होताना दिसत आहे. एका अहवालातून हे समोर आलं आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 23, 2025, 09:10 AM IST
तापमानवाढीमुळं आरोग्य धोक्यात, गर्भवती महिलांना...; धडकी भरवणारा अहवाल समोर
Rising temperatures put workers health at risk Production capacity reduced by 2 to 3 percent

जागतिक तापमानवाढ हा सध्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. तापमानवाढीमुळं निसर्गात होणारे बदल आणि त्याचा फटका मनुष्याला बसला आहे. तापमानवाढीमुळं आरोग्यदेखील धोक्यात आले आहे. तर, गर्भवतींवरही याचा परिणाम होताना दिसून येतोय, असं एका अहवालात समोर आलंय. 20 अंश सेल्सिअसपेक्षा

तापमान प्रत्येकीअंशाने वाढले की कामगारांची उत्पादनक्षमता 2 ते 3 टक्क्यांनी घटते असे संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोग्य आणि हवामान संस्थांनी काढलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. मागील 50 वर्षांच्या अभ्यासावर हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि जागतिक हवामान संघटना यांनी उष्णतेचे वाढते धोके कसे परिणाम करत आहेत याबाबतचा अभ्यास केला.

कामगारांवर होणारा उष्णतेचा परिणाम हे एक गंभीर व्यावसायिक संकट बनले आहे. सांस्कृतिक शहाणपण आणि आर्थिक न्याय दुर्लक्षित केले गेले, तर हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या योजना अपयशी ठरतील. गर्भवती महिला जास्त उष्णतेत काम करत असतील, तर त्यांना गर्भपात होण्याचा थोका दुप्पट असतो, असं मत या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. तसंच, तापमानवाढीमुळं अनेक आजारांचा धोका बळावला आहे.

तापमानवाढीमुळं कोणते आजार वाढले?

उष्माघात, शरीरातील पाण्याची कमतरता, मेंदू आणि मूत्रपिंडाचे विकार असे आजार वाढत आहेत. त्यामुळे कामगारांचे आरोग्य, आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येते, असे अभ्यासात म्हटले आहे.

अहवालात नेमकं काय वाढलं?

कामाच्या ठिकाणी उष्णतेच्या धोक्यांवर उपाय करावेत, मध्यमवयीनवृद्ध कामगार यांना विशेष संरक्षण द्यावे, आजारांबाबत जागरूकता, तापमानाचा गरीब वर्गाला सर्वाधिक फटका बसतो त्यांच्याकडे तोंड देण्यासाठी साधनंही कमी असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी उपाययोजना.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक बळी

उष्माघातामुळे महाराष्ट्रात सर्वाधिक 17 जणांचा मृत्यू झाला. तर, उत्तर प्रदेशतेलंगणा (15-15) या राज्यांत सर्वाधिक मृत्यू झाले. गुजरातमध्ये 10 जणांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला. जास्तीत जास्त बाधित हे वृद्ध, उन्हात काम करणारे कामगार, शेतकरी यांचा समावेश आहे. हीटस्ट्रोकमुळे फेब्रुवारी ते जुलै २०२५ या काळात मृत्यू झाला. तर, 8,171 जणांचा उष्माघाताने 2015-2022 या कालावधीत मृत्यू झाल्याचा दावा एनसीआरबीने केला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
climate changerising temperaturesClimate change and healthजागतिक तापमानवाढतापमानवाढ आणि आरोग्य

इतर बातम्या

आशिया कपपूर्वी टीम इंडियाला धक्का! 'हा' स्फोटक खे...

स्पोर्ट्स