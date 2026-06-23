/धक्कादायक! घटस्फोटीत पालकांच्या लहान मुलांमध्ये मृत्यूचा धोका अधिक, अभ्यासातून समोर आली माहिती

Divorce Parents Child Death Ratio: सध्या घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. आई वडील विभक्त झाल्याने त्यांच्या मुलांवर देखील याचा गंभीर परिणाम झाल्याचं अनेकदा दिसून येतं. घटस्फोटीत पालकांची मुलं तसेच कोवळ्या वयात पालकांचं छत्र हरपलेल्या लहान मुलांविषयी एका अभ्यासातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पालकांचा घटस्फोट होणे किंवा त्यांचे छत्र हरवणे हे लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. अशा कठीण परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या मुलांमध्ये मृत्यूचा धोका सामान्य मुलांच्या तुलनेत दुप्पट असतो, असा निष्कर्ष 'इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस'च्या संशोधनात काढला आहे.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसने अशा कठीण परिस्थितीतून जाणाऱ्या 2.32 लाख मुलांच्या डेटाचा सखोल अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार लहान मुलांचा मृत्यूदर प्रति हजारी 34 च्या आसपास असतो, तो अशा प्रकरणांत 62 पर्यंत पोहोचतो. आई वडिलांचं छत्र लहानपणीच हिरावून गेल्याने ग्रामीण भागातील मुलांवर याचा जास्त फटका बसतो. गावांमध्ये अशा मुलांचा बालमृत्यू दर 63 आणि 5 वर्षांखालील मृत्यूदर 68 वर पोहोचतो, तर शहरांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 38 आणि 46 इतके आहे.
वडिलांचा मृत्यू झाल्यास : मुलगा आणि मुलगी दोघांचाही बालमृत्यू दर 46 वर पोहोचतो.
आईचा मृत्यू झाल्यास : मुलांचा बालमृत्यू दर 39, तर मुलींचा 26 नोंदवला गेला आहे.
घटस्फोट झालेल्या कुटुंबात : मुलांचा बालमृत्यू दर 56 आणि मुलींचा 57 प्रतिहजार इतका वाढतो (जो सामान्यतः 37 आणि 45 असतो). तसेच 5 वर्षांखालील मुलांचा मृत्यूदर 32 ते 40 वरून थेट 65 वर पोहोचतो, असे इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस संशोधनात आढळले आहे.
कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण आणि जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार देशात घटस्फोटाचा दर 1 टक्क्यांच्याच्या आसपास आहे, तर 'सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024' नुसार 3.5 टक्के लोक घटस्फोटित आहेत.
पालक सोबत नसताना मुलांचे होणारे मानसिक खच्चीकरण, त्यांच्यावर योग्य देखरेख न राहणे, आजारपणाकडे दुर्लक्ष होणे, अन्नाची कमतरता, असुरक्षिततेची भावना आणि सावत्र आई-वडिलांची उपस्थिती किंवा त्यांच्याकडून मिळणारी वागणूक या कारणांमुळे मुलांवर वाईट परिणाम होऊन मृत्यूचा धोका वाढतो.