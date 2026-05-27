महाराष्ट्राच्या राजकारणावर सिनेमा बनवावा असं वाटतं का? रितेश देशमुख काय म्हणाले?

Rietish Deshmukh : अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख हे निर्मात्याच्या भूमिकेतही असतात. झी 24 तासच्या कार्यक्रमात त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर सिनेमा तयार करणार का? यावर भाष्य केलं आहे.
झी 24 तासकडून अभिनेते दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांचा 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार' देऊन सन्मान करण्यात आले. झी 24 तासच्या या सोहळ्यात रितेश देशमुख यांची मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी विशेष मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी राजा शिवाजी सिनेमापासून ते अगदी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर भाष्य केलं आहे. यावेळी मुलाखतीत त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले ज्यांची त्यांनी लक्षवेधी अशी उत्तर दिली आहे.
रितेश देशमुख यांनी महाराष्ट्राचं राजकारण अगदी जवळून पाहिलं आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे त्यांचे वडील. तसेच आज त्यांचे दोन्ही भाऊ महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. असं असताना रितेश देशमुख यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणावर सिनेमा बनवासा वाटला नाही का? असा प्रश्न झी 24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी मुलाखतीत विचारला.
यावर रितेश देशमुख यांनी दिलेलं उत्तर अतिशय मजेशीर होतं. रितेश देशमुख म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या राजकारणावर सिनेमा बनवावा असं अनेकदा वाटलं. स्क्रिप्टही लिहिलेली होती. पण तोपर्यंत राजकारणातील परिस्थिती बदलेली असते. त्यामुळे सिनेमा बनवणं तर आता मला शक्य नाही. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर चांगला सिनेमा ही वृत्तवाहिनीच करु शकते.
पुढे रितेश म्हणाला की, राजकारण फार बदललं आहे नेते देखील बदलले आहेत. पूर्वी जे पक्ष आणि प्रमुख नेते म्हणायचे ते कार्यकर्ते फॉलो करत होते. पण आता नेते मंडळी पक्षाचा कमी आणि स्वतःचा विचार करतात. म्हणून राजकारण हे इंटरेस्टिंग होत चाललं आहे. रितेश यांना विचारलं की, तुम्ही राजकारणाकडे कसे बघता असं विचारलं असता सोशल मीडियावर घडणाऱ्या गोष्टींना बघून पॉलिटिकल मत बनवत आहे. त्यामुळे आताच्या तरुण पिढीचा राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे.
रितेश देशमुख म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित 'राजा शिवाजी' या सिनेमाचं शुटिंग जेव्हा सुरु होतं तेव्हा मला एक सेट उभा करण्यासाठी जागा मिळत नव्हती. मी बरेच प्रयत्न केले. पण कुठेही जागा उपलब्ध होत नव्हती. एका ठिकाणी जागा होती. पण त्या जागेचे दर जास्त होते. यावेळ मी मुख्यमंत्र्यांना फोन केला आणी सांगितलं की, ती सरकारी जागा आहे हिंदी सिनेमाला ज्या दराने ही जागा मिळते ते दर आम्हाला परवडणारे नाहीत. त्यावेळी साहेब म्हणाले की, तुम्ही महाराजांवर आधारीत सिनेमा बनवताय. ती जागा उद्या सकाळी तुम्हाला उपलब्ध असेल, या मदतीसाठी रितेश देशमुख यांनी झी 24 तासच्या कार्यक्रमात आभार मानले आहेत.