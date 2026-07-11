/राज ठाकरेंकडून उल्लेखानंतर RJ मलिष्काचा पुन्हा BMC वर निशाणा; मुंबईतील पाणी तुंबण्यावर काय म्हणाली?

मुंबईतील मुसळधार पावसानंतर शहरात निर्माण झालेल्या पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर आरजे मलिष्काने 2017 साली एक गाणं केलं होतं. मुंबई तुला माझ्यावर भरवसा नाही का? अशा शब्द ओळींचं ते गाणं तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांच्या चांगलच जिव्हारी लागलं होतं. त्यावेळी पालिकेवर ठाकरेंच्या शिवसेनेची सत्ता होती. आता भाजपची सत्ता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंनी आरजे मलिष्काचा उल्लेख एका भाषणात केला होता. यानंतर आरजे मलिष्काने पुन्हा एकदा उपरोधिक शैलीत भाष्य केले आहे. तिची नवी कविता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, या व्हिडिओची चर्चा राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात मलिष्काचा उल्लेख केल्यानंतर अधिक रंगली आहे. अनेक वर्षांपूर्वी बीएमसीवर टीका करणारे तिचे गाणे गाजले होते, त्याच धर्तीवर नव्या कवितेनेही नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर सरकार आणि प्रशासनावर टीका करताना आरजे मलिष्काचा उल्लेख केला. "मुंबई तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय काय?" हे गाणे करणारी मलिष्का आता कुठे आहे, असा प्रश्न त्यांनी सभेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर अल्पावधीतच मलिष्काचा नवीन व्हिडिओ समोर आला आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होऊ लागला. त्यामुळे या दोन्ही घटनांची सांगड घालत नेटकऱ्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या.
नव्या कवितेत मुंबईतील रस्त्यांवर साचलेले पाणी, वाहतुकीची कोंडी, नागरिकांची गैरसोय आणि पावसाळा सुरू होताच समोर येणाऱ्या नागरी समस्यांवर विनोदी पण मार्मिक शब्दांत भाष्य करण्यात आले आहे. कवितेतील संवाद आणि उपरोधिक शैलीमुळे अनेक नागरिकांनी हा व्हिडिओ आपल्या अनुभवाशी जोडला. त्यामुळे हा व्हिडिओ काही तासांतच विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाला.
आरजे मलिष्काने यापूर्वीही मुंबईतील पावसाळी समस्या आणि बीएमसीच्या कामकाजावर आधारित व्यंगात्मक गाणे सादर केले होते. त्या गाण्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली होती आणि ते आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. नव्या कवितेमुळे त्या जुन्या व्हिडिओची पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून, मुंबईतील पायाभूत सुविधांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा अद्याप कायम असल्याचेही यातून दिसून येत आहे.
नवीन कवितेला अनेकांनी वास्तव मांडणारा आवाज म्हणून समर्थन दिले, तर काहींनी ती राजकीय घडामोडींशी जोडून पाहिले. काही नेटकऱ्यांनी राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यानंतरच हा व्हिडिओ समोर आल्याची नोंद घेतली. मात्र, अनेकांनी या चर्चेपेक्षा मुंबईतील नागरिकांना दरवर्षी भेडसावणाऱ्या पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज अधिक महत्त्वाची असल्याचे मत व्यक्त केले.
मुंबईत मुसळधार पाऊस झाला की अनेक भागांत पाणी साचणे, वाहतूक विस्कळीत होणे, झाडे कोसळणे आणि नागरिकांना तासन्तास अडकून पडावे लागणे, या समस्या वारंवार समोर येतात. याच पार्श्वभूमीवर मलिष्काच्या कवितेने नागरी नियोजन, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि महानगरपालिकेच्या तयारीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे. नागरिकांनी दीर्घकालीन उपाययोजनांची मागणीही सोशल मीडियावर केली आहे.
व्यंगात्मक कविता किंवा गाणे हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून सामाजिक प्रश्न मांडण्याचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते, याचे उदाहरण म्हणून मलिष्काच्या नव्या व्हिडिओकडे पाहिले जात आहे. शहरातील पावसाळी परिस्थिती, नागरी व्यवस्थेतील त्रुटी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी यांना शब्दबद्ध करत या कवितेने पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेला चालना दिली आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ केवळ व्हायरल न ठरता नागरी प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारा संदेशही देत आहे.