नाशिकमध्ये सराफ दुकानात दरोड्याचा थरार, चोरट्याने पिस्तूल दाखवल्यानंतरही महिलेचे 'जाबाज' रूप

Nashik Crime : नाशिकमधील सराफ दुकानात दरोड्याचा थरार पाहिला मिळाला. या घटनेचा सीसीटीव्ही समोर आला असून दुकानातील एका महिने चोरट्यांना सडतोड उत्तर दिल्याच पाहिला मिळालं.
Nashik Crime News : नाशिकमधील एका सराफा दुकानात सशस्त्र दरोडा घालण्यात आला. यात एक महिला जखमी झाली आहे. पंचवटीतील हिरावाडी परिसरातील महालक्ष्मी नगर येथील ‘समृद्धी ज्वेलर्स या दुकानामध्ये ही घटना घडली. दुकानावर शुक्रवारी रात्री 4 ते 5 अज्ञात दरोडेखोरांनी सशस्त्र दरोडा टाकला. रात्री 9 ते साडेनऊच्या सुमारास 4 ते 5 संशयित ग्राहक बनून ज्वेलर्सच्या दुकानात शिरले आणि या तरुणांनी अचानक पिस्तूल आणि इतर शस्त्रांचा धाक दाखवला. या घटनेचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. यात दुकानात दोन महिला आणि एक पुरुष होते. जेव्हा हा दरोडा टाकण्यात आला. एका महिलेने आणि पुरुषाने चोरांना धाडसाने सामना केला.
प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता,दरोडेखोरांनी क्रूरतेचा कळस गाठला. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी दुकानाचे मालक आणि उपस्थित असलेल्या महिलेला धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यांना प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता या दरोडेखोरांनी पिस्तुलानं महिला आणि पुरुषाच्या डोक्यावर प्रहार केले. या हल्ल्यात महिला गंभीर जखमी झालीये. या जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मारहाण केल्यानंतर दरोडेखोरांनी दुकानातील सोन्याचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू घेत पसार झाले.
दरम्यान दरोडा टाकल्यानंतर सर्व संशयित आरोपींनी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनाने मुंबईच्या दिशेने फरार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आला आहे. पोलिसांनी दुकानाची पाहणी करून पंचनामा केला आहे. तसंच परिसरातील सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज ताब्यात घेतलंय. संशयितांच्या शोधासाठी पोलिसांची विविध पथकं इगतपुरी आणि मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. एवढंच नाही तर शहरात ठिकाणठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आलीय. संशयितांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी कसून शोधमोहीम हाती घेतली असून भरवस्तीत आणि वर्दळीच्या वेळी घडलेल्या या प्रकारामुळे व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीदायक वातावरण आहे.