सोलापुरात ज्वेलर्सवर दरोडा, आयुक्तांनी अख्खी पोलीस यंत्रणा जुंपली, सत्य समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले, तब्बल 125....

सोलापूर शहरात दिवसाढळ्या दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत पाच दरोडेखोरांना ताब्यात घेतलं आहे. मात्र त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे हे सर्वजण इंस्टाग्रामवरुन एकमेकांना भेटले आहेत. इंस्टाग्रामवरुन मैत्री झाल्यानंतर त्यांनी दरोड्याची योजना आखली होती. दरोडाच्या टोळीत सहभागी असणाऱ्या चार तरुणांसह एका अल्पवयीन मुलाला पोलिसांना ताब्यात घेतलं आहे. दरोडा टाकणाऱ्या टोळीचा सोलापूर शहर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अवघ्या आठ दिवसात लावला छडा लावला आहे. सदरच्या दरोड्यात आणखी किती दरोडेखोर होते याच्या शोधासाठी सोलापूर शहर गुन्हे शाखेची पथके विविध ठिकाणी रवाना झाली आहेत.
1 नोव्हेंबर आरटीओ कार्यालय परिसरातील एका ज्वेलर्सवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्यात आला. हातात कोयता घेऊन दहशत माजवत दोन दरोडेखोर थेट ज्वेलर्सच्या दुकानात घुसले. सर्व दागिने लुटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र ही दिवसाची वेळ होती आणि ज्वेलर्स मालकाने प्रसंगावधान दाखवत आरडाओरडा केल्याने दरोडेखोरांनी तेथून पळ काढला. एकूण पाच ते सहा दरोडेखोरांनी सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो अयशस्वी ठरला.
दिवसा दरोडा पडला की बाब लक्षात येताच सोलापूर शहर पोलिसांनी दिवस-रात्र एक करून पाच दरोडेखोरांना ताब्यात घेतलं आहे. इंस्टाग्रामवरून मैत्री झालेल्या या दरोडेखोरांनी हे कारस्थान रचलं होतं. पाच पैकी एक दरोडेखोर हा अल्पवयीन आहे तर दोघेजण सख्खे भाऊ आहेत.
सोलापूर शहर गुन्हे शाखेच्या विविध पथकांनी आपली यंत्रणा कामाला लावत या पाच दरोडेखोरांना ताब्यात घेतलं आहे. अजिंक्य चव्हाण, विशाल जाधव, अनिकेत गायकवाड, सार्थक गायकवाड आणि एक अल्पवयीन असे पाच तरुण सोलापूर शहर पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.
आपला गुन्हा लपला जावा यासाठी दरोडेखोरांनी दोन दुचाकींचा वापर केला होता. दरोडा टाकण्याच्या अगोदर दुचाकीचा एक रंग आणि दरोडा टाकून झाल्यानंतर पळून जाताना दुसरा रंग अशी शक्कल लढवण्यात आली. सोलापूर शहराचे पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी अख्खी पोलीस यंत्रणा या दरोडेखोरांच्या शोधासाठी लावली. आणि अखेर सात दिवसांमध्ये या सर्व दरोडेखोरांना ताब्यात घेण्यात आलं. या दरोडेखोरांच्या टोळीत आणखी कोणी सामील होतं का याचादेखील शोध आता सुरू करण्यात आला आहे.
दरोडेखोरांच्या शोधासाठी सोलापूर शहर पोलिसांनी तब्बल 125 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी केली. सदर प्रकरणातील आरोपी अजिंक्य चव्हाण आणि समर्थ गायकवाड यांनी एकच महिन्यापूर्वी अक्कलकोट तालुक्यातील वळसंग हत्तीमध्ये चौधरी फिलिंग सेंटरवर पिस्तूल आणि चाकूचा धाक दाखवत 39 हजार रुपयांची लूट केली होती. त्यामुळे आता सोलापूर शहर पोलिसांच्या तपासानंतर सदर प्रकरणातील काही आरोपींना सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. त्यामुळे इंस्टाग्राम वरून मैत्री केलेल्या तरुणांनी आणखी कोणते कोणते प्रताप केले आहे याचा शोध आता सोलापूर शहर पोलिसांकडून घेतला जात आहे.