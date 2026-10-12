'खरा कळवळा होता तर तुम्ही तिथे...', रोहित पवारांचे सुषमा अंधारेंना प्रत्युत्तर; MPSC आंदोलनावरुन राजकारण तापलं!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून पुण्यात झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या हातात नेमके काय आले, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत खरोखर कळवळा होता, तर आंदोलनस्थळी बसायला आणि झोपायलाही हवे होते, असे ते म्हणाले. या वक्तव्यामुळे MPSC आंदोलनावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.
सुषमा अंधारे यांच्या टीकेला उत्तर देताना रोहित पवार म्हणाले की, आंदोलनस्थळी येऊन आक्रमकपणे बोलणे सोपे आहे; मात्र प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांसोबत ठिय्या देणे वेगळी गोष्ट आहे. विद्यार्थ्यांबाबत खरोखर कळवळा असेल, तर आंदोलनस्थळी बसून आणि झोपून त्यांना साथ द्यायला हवी होती, असा टोला त्यांनी लगावला.
आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांवर कारवाई होण्याची भीती होती. अशा परिस्थितीत दूरून टीका करणे सोपे असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती हाताळताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेल्या दबावाचा उल्लेख करत रोहित पवार म्हणाले की, सुरुवातीला 15 जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुमारे 800 विद्यार्थ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता होती, असा त्यांचा दावा आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले. दूरचित्रवाणीवर बसून भूमिका मांडणे सोपे असले, तरी आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर कारवाई झाली असती तर त्याचे परिणाम गंभीर ठरले असते, असे पवार म्हणाले.
सुषमा अंधारे यांनी आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची होती. मात्र, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला नसून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. अंधारे यांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबतही चिंता व्यक्त केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, याची खात्री कोण देणार, असा सवाल त्यांनी केला. आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला असला, तरी विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रश्नांचे निराकरण झाले आहे का, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. यानंतर पुण्यात 11 दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले. भरती प्रक्रिया, रिक्त पदे, परीक्षा पद्धती आणि आंदोलकांवरील गुन्हे यांसंबंधीच्या मागण्यांवरही सरकारने आश्वासने दिली आहेत.
एमपीएससी आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर मात्र त्यातून नेमके काय साध्य झाले, यावर वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत.रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांवर कारवाई होण्याचा धोका आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी चर्चा महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, सुषमा अंधारे यांनी अध्यक्षांचा राजीनामा न झाल्याने आंदोलनाच्या यशाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आता चौकशी समितीचा अहवाल, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर होणारी कार्यवाही याकडे लक्ष लागले आहे.