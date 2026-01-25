'हे नेते दळभद्री, तुमच्या बापाच्या...', विजय शिवतारेंची शरद पवारांवर जहरी टीका, नातवाने दिलं प्रत्युत्तर, 'जिभेला लगाम घाला, अन्यथा...'

Vijay Shivtare Statement on Sharad Pawar: शिवसेना आमदार विजय शिवतारे यांनी शरद पवार आणि अजित पवारांवर टीका करताना आक्षेपार्ह भाषा वापरली आहे. "हे नेते दळभद्री असून, यांनी लोकांवर तर अन्याय केलाच पण देवांवर देखील अन्याय केला आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी पातळी सोडून शिवीदेखील घातली आहे. अरे **** पन्नास वर्षात काहीच केलं नाहीत असं विधान त्यांनी केलं आहे. पुरंदर तालुक्यातील वाल्हे येथील जाहीर सभेत ते बोलत होते. यानंतर रोहित पवारांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
शिवसेना आमदार विजय शिवतरे यांनी पवारांवर जहरी टीका केली आहे. "हे नेते दळभद्री यांनी लोकांवर तर अन्याय केलाच पण देवांवर देखील अन्याय केला. शरद पवार 4 वेळा मुख्यमंत्री होते तर पाच वेळा अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. परंतु यांना पुरंदरचा खंडोबा कधी दिसला नाही. यांनी लोकांवर तर अन्याय केलाच पण देवांवर देखील अन्याय केला," अशी टीका त्यांनी केली आहे. यावेळी त्यांची जीभ घसरली आणि अरे **** पन्नास वर्षात काहीच केलं नाहीत असं विधान केलं.
सोळा वर्ष अडकलेले काम तुमच्या बापाच्या काळात काहीच झालं नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पुरंदर तालुक्यातील वाल्हे या ठिकाणी विजय शिवतारे यांची जाहीर सभा पार पडली. जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी हे विधान केलं.
पवार साहेब आणि अजितदादा यांच्यावर टीका करण्याची आपली राजकीय पात्रता आहे का? असा सवाल रोहित पवारांनी विजय शिवतारे यांना विचारला आहे. खरं म्हणजे आज त्यांनी केलेली टीका ही स्वतःच्याच नाकर्तेपणाची दिलेली एकप्रकारे कबुली आहे असंही त्यांनी उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे.
"तीनदा आमदारकी आणि पाच वर्षे मंत्री असूनही मतदारसंघाचा विकास करू न शकणाऱ्या आमदार विजय शिवतारे यांनी आदरणीय पवार साहेब आणि अजितदादा यांच्यावर टीका करण्याची आपली राजकीय पात्रता आहे का, हे आधी तपासावं. श्रीक्षेत्र जेजुरी गडासाठी अर्थसंकल्पात घोषणा करून ३५० कोटीच्या विकास आराखड्यास मान्यता देऊन अजितदादांनीच निधी दिला याचा विसर बहुतेक त्यांना पडला असावा. त्यामुळं टीका करताना शिवतारे साहेब यांनी जिभेला लगाम लावण्याची गरज आहे, अन्यथा पोपटासारखं ‘मिठू.. मिठू’ बोलणाऱ्यांचं काय होतं, याचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहेच," असा टोला रोहित पवारांनी लगवाला आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, खरं म्हणजे आज त्यांनी केलेली टीका ही स्वतःच्याच नाकर्तेपणाची दिलेली एकप्रकारे कबुली आहे. ज्या पक्षाने आमदारकी दिली, मंत्रीपद दिलं त्याच पक्षाला त्यांनी फसवलं.. त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार!