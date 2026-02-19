English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्र बातम्या
सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदासाठी केवळ 35 आमदारांच्या सह्या का? रोहित पवारांनी उपस्थित केला प्रश्न

NCP President Controversy: अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे सुनेत्रा पवार यांच्या हाती यावी अशी अनेक राजकीय नेत्यांची इच्छा होती. दरम्यान अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची चर्चा असताना, त्यासाठी फक्त 35 आमदारांनीच पाठिंबा दिल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. तसेच उर्वरित आमदारांचा विरोध असल्याचाही प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 19, 2026, 08:16 PM IST
Controversy Over Sunetra Pawar’s Presidency: सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदासंदर्भात रोहित पवारांनी मोठं विधान केलंय. सुनेत्रा पवार अध्यक्ष झाल्या पाहिजेत यासाठी केवळ 35 आमदारांनीच सह्या केल्याचा दावा रोहित पवारांनी केलाय. तर इतर आमदारांचा सुनेत्रा पवारांना विरोध का? असाही सवाल त्यांनी केलाय. त्यामुळे रोहित पवारांचा रोख नेमका कोणाकडे आहे? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. 

केवळ 35 आमदारांनीच सह्या केल्यात - रोहित पवार 

अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष कोण यावरून चांगलंच राजकारण रंगलं होतं, अध्यक्षपदाची अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी सुनेत्रा पवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलाय, दरम्यान याच अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून रोहित पवारांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा व्हाव्यात यासाठी केवळ 35 आमदारांनीच सह्या केल्या आहेत असा दावा रोहित पवारांनी केलाय, इतर आमदारांनी का सह्या केल्या नाहीत असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

 

सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाला विरोध करणारे ते आमदार कोण?

रोहित पवारांनी केलेल्या दाव्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चांना तोंड फुटलंय, तसंच सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाला विरोध करणारे ते आमदार कोण? असा प्रश्नही राजकीय  वर्तुळात उपस्थित केला जातोय, तर सुनेत्रा पवारांना सर्वच आमदारांचा पाठिंबा आहे, त्यामुळे सह्यांचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं म्हणत आनंद परांजपेंनी रोहित पवारांवर पलटवार केलाय. 

 

सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार

मुंबईत 16 तारखेला राष्ट्रवादीच्या बैठकीत सुनेत्रा पवारांच्या नावावर एकमत झालंय. त्यामुळे सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार आहेत. 26 तारखेला राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणी बैठकीमध्ये सुनेत्रा पवारांच्या नावाची घोषणा करण्यात येणार आहे. 

 

रोहित पवारांचा रोख नेमका कुणाकडे? 

राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची धुरा सुनेत्रा पवारच सांभाळणार आहेत. लवकरच सुनेत्रा पवारांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. मात्र, रोहित पवारांच्या दाव्यानंतर आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाला विरोध करणारे ते आमदार कोण? सुनेत्रा पवारांना विरोध करण्यामागे कारण काय? असे असंख्य सवाल यानिमित्तानं उपस्थित केले जात आहेत. तसंच रोहित पवारांचा रोख नेमका कुणाकडे आहे, अशीही चर्चा आता सुरू झालीय. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
NCP presidencyRohit Pawar35 MLAs signedSunetra Pawar presidency

