English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...म्हणून अपघाताबाबतचा संशय अधिक बळावला; रोहित पवारांची आणखी एक सूचक पोस्ट

Rohit Pawar On Ajit Pawar Plane Crash: अनुत्तरित प्रश्न आणि संशयांचा काहूर; अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेप्रकरणी रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा उपस्थितीत केले महत्त्वाचे मुद्दे. सोशल मीडिया पोस्ट वारंवार वाचली जातेय...

सायली पाटील | Updated: Feb 13, 2026, 12:47 PM IST
...म्हणून अपघाताबाबतचा संशय अधिक बळावला; रोहित पवारांची आणखी एक सूचक पोस्ट

Rohit Pawar On Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडींना वेग आला. पवार कुटुंबियांसाठी हा एक मोठा आघात होता अशा या अपघातानंतर अनेक प्रश्नसुद्धा उपस्थित करण्यात आले आणि पवार कुटुंबातील सदस्य, आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे प्रश्न अधोरेखित करत या प्रश्नाना दुजोरा दिला. आपण कोणावरव प्रश्न उपस्थित करत नसून आपल्या शंकांचं निरसन होण्यासाठी हे प्रश्न उपस्थित करत आहोत असं म्हणत दादांना न्याय मिळालाच पाहिजे या भूमिकेवर रोहित पवार ठाम असल्याचं पाहायला मिळालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर लगेचच काही दिवसांनी अहमदाबादमधील एअर इंडियाच्या विमान दुर्घटनेप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली. विमान दुर्घटनेच्या चौकशीदरम्यान एअर इंडियाचं विमान हेतूपूर्वक पाडण्यात आलं असा निष्कर्ष तपासकर्त्यांनी काढला आणि एकच खळबळ माजली. अहमदाबाद विमान दुर्घटना तांत्रिक बिघाडामुळे झाली नव्हती तर जाणूनबुजून केलेल्या कृत्याचा परिणाम होती, असं इटालियन दैनिक Corriere della Sera  यांनी नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील झालेल्या चर्चेच्या आधारे सूत्रांच्या हवाल्याने दिली मात्र, डीजीसीएने अद्याप याप्रकरणी कोणताही अधिकृत अहवाल दिलेला नाही. याचसंदर्भातील चर्चांचं वादळ उठलेलं असतानाच पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून काही संशय बळावल्याचं सूचक विधान रोहित पवारांनी केलं. 

पायलटवर कोणाचा दबाव होता का? 

सोशल मीडिया पोस्टमध्ये रोहित पवारांनी लिहिलं, 'अहमदाबाद विमान अपघातातात पायलटनेच फ्यूल स्विच बंद केल्याची बातमी बघता, अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत व्यक्त केलेला संशय अधिक बळावला. बारामती अपघाताबाबत देखील यादृष्टीने तपास होऊन पायलटवर कोणाचा दबाव होता का? याबाबत कसून, सखोल आणि निष्पक्ष तपास झालाच पाहिजे.'

सरकारही त्यांच्यावर कारवाईला घाबरतं?

दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, 'निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला ब्लॅक लीस्ट केलं जातं.. चुकीचं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ केलं जातं, मग जीवघेणी सेवा देणाऱ्या विमान कंपनीवर कारवाई का नको? हाच न्याय VSR कंपनीलाही लावून आतापर्यंत गुन्हा दाखल करून कंपनीला टाळंही लावायला पाहिजे होतं. पण तसं होताना का दिसत नाही, हे न समजणार कोडं आहे.. की कंपनीचा मालक आणि पार्टनर यांचं एवढं वजन आहे का, ज्यामुळं सरकारही त्यांच्यावर कारवाईला घाबरतं?'

हेसुद्धा वाचा : धक्कादायक! लोणावळ्यात IT इंजिनिअरनं खोल दरीत उडी मारून संपवलं आयुष्य 

 

VSR कंपनीची विमानसेवा देशातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती, सेलिब्रिटी, सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना दिली जात असताना त्यांचा आणि पायलटसह अन्य कर्मचाऱ्यांचाही जीव तेवढाच महत्त्वाचा नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत या कंपनीच्या देशातील सेवेवरच बंदी घालण्याची मागणी केंद्राकडे केली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Ajit Pawar Plane Crashajit pawar newsRohit Pawar On Ajit Pawar Plane CrashBiggest Secret Explode Regarding Plane CrashAjit pawar

इतर बातम्या

14 महिन्याच्या बाळाच्या घशात अडकली 1/2 इंच स्प्रिंग, डॉक्टर...

हेल्थ