संशयाची हवा CBI तपास हवा! अजित दादांच्या अपघात प्रकरणी रोहित पवारांची मागणी

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार यांच्या अपघातानंतर आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) अनेक प्रश्न उपस्थित करत या अपघातावर शंका उपस्थित केलेत. मुंबईनंतर दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेत रोहित पवार यांनी अजितदादांच्या अपघाताबाबत धक्कादायक खुलासे केलेत. अजितदादांचा मृतदेह खूप जास्त फुगलेला होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणी रोहित पवार यांनी केलीय.
अजित पवारांचा घातपात की अपघात असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. अशातच आता त्यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. अजित पवार यांचा घातपात झाला असल्याचा संशय आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. त्यानंतर दिल्लीतून रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या मृत्यूप्रकरणी मोठा धक्कादायक खुलासा केलाय. अजितदादांचा मृतदेह खूप जास्त फुगलेला होता,असा धक्कादायक खुलासा रोहित पवार यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत केलाय. या अपघात प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केलीय.
अजितदादांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. ते भावनिक आहे. त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आहे.. आता आपण चौकशी पूर्ण होण्याची वाट पाहू अशी प्रतिक्रीया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिलीय. तर अजित पवारांच्या अपघातावर रोहित पवारांनी मांडलेले मुद्दे फडणवीसांनी तपासावेत आणि त्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी खासदार संजय राऊतांनी केलीय. तर अजित पवारांच्या अपघाताची चौकशी सुरू आहे. रोहित पवारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचीही चौकशी केली जाईल. आणि चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच सर्व स्पष्ट होईल असं सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय.
रोहित पवार या प्रकरणात खोटेनाटे आरोप करत असल्याचं भाजपने म्हटलंय. तुमच्याकडे एकही पुरावा असेल तर तो यंत्रणांकडे द्यावा असं आव्हान भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी रोहित पवार आणि संजय राऊत यांना दिलंय.
अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर अपघात की घातपात याबद्दल अनेकांनी प्रश्न उपस्थित करत संशय व्यक्त केलाय. रोहित पवारांनी तर प्रेझंटेशन करत अनेक मुद्दे उपस्थित करत घातपाताचा दावा केलाय. यावरून आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळातूनही वेगवेगळ्या प्रतिक्रीया उमटताना दिसताहेत. आता सीआय़डीचा अहवाल नेमका काय येताय. आणि सीबीआय चौकशीसंदर्भात निर्णय घेतला जातोय का ते पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.