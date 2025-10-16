मतचोरीसाठी नकली आधार, रोहित पवारांच्या प्रात्यक्षिकांमुळे महाराष्ट्रात खळबळ; काय नेमकं प्रकरण?

Fake Voting: राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवारांनी गंभीर आरोप केलेत. बनावट आधार कार्ड बनवण्याचं प्रात्यक्षिकचं रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेत दाखवलंय. थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांचं बनावट आधार कार्ड रोहित पवारांनी सर्वांसमोर बनवून दाखवलं. त्यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियेवरून विरोधकांनी जोरदार रान उठवलंय.आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक गंभीर आरोप केलेत. इतकंच नव्हे तर थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांचं बनावट आधार कार्डच रोहित पवारांनी बनवून दाखवलंय.त्यामुळे अनेकांना धक्का बसलाय. अशा पद्धतीनं अनेक बनावट वेबसाईट्सच्या माध्यमातून आधार कार्ड बनवले जातात. आणि कुणीही मतदान करतं, याची कुणीच खातरजमा करत नाही, असा दावाही रोहित पवारांनी केलाय.यावर आता शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी पलटवार केलाय.
कर्जत-जामखेडमधील मतदार याद्यांसह सर्व कागदपत्रं आणून रोहित पवारांनी अनेक गंभीर आरोप केलेत.राज्यातील मतदार यादी आणि त्यातील अनेक मुद्यांवरूनही रोहित पवारांनी गंभीर आरोप केलेत.एका महिन्यात मतदारसंघात 4 हजार मतदार वाढले. अनेक ठिकाणी मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा दावाही रोहित पवारांनी केलाय.
6 महिन्यात 48 हजार मतदार कसे वाढले, असा सवालही रोहित पवारांनी केलाय.देवांग दवेचा मुद्दा विजय वडेट्टीवारांनी उपस्थित केला होता.त्यावरून आता आमदार रोहित पवारांनीही अनेक आरोप केलेत.
राहुल गांधी यांनी देशपातळीवर मतचोरीच्या मुद्यावरून रान उठवलंय..गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातही विरोधकांनी सत्ताधा-यांना याच मुद्यावरून कोंडीत पकडलंय. त्यामुळे आता येत्या काळात निवडणूक आयोगाकडून काय स्पष्टीकरण येतं हे पाहावं लागणार आहे.
