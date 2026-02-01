'..पण आमचा रिअल हिरो परत येणारेय का?' रोहित पवारांकजून VIDEO शेअर करत भावनिक पोस्ट, वाचून डोळे पाणावतील!

Rohit Pawar Emotional Post: अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात एक मोठी रिकामी जागा निर्माण झाली आहे. त्यांच्या जाण्याने राज्याच्या राजकारणात एक अशी पोकळी पडली की, ती कधीच भरून येणार नाही. अजित पवार हे एक कुशल नेते होते, ज्यांनी अनेक विकासकामे आणि निर्णय घेतले. त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्ष आणि राज्याच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे. हे नुकसान इतके गहन आहे की, महाराष्ट्रातील अनेक लोक आणि नेत्यांना यातून सावरता येत नाहीये.
सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तरीही या दुःखद घटनेचा प्रभाव आजही कायम आहे. अजित पवारांच्या जाण्याने निर्माण झालेल्या सदम्यातून कुणीही पूर्णपणे बाहेर येऊ शकले नाही. सुनेत्रा पवारांच्या नव्या भूमिकेत कार्यकर्ते आता अजित पवारांना पाहत आहेत. असे असले तरी हे नुकसान इतके मोठे आहे की, ते विसरता येत नाही. राजकीय जबाबदाऱ्या सुरू असल्या तरी, भावनिक दृष्ट्या हे धक्का अजूनही ताजा आहे. ज्या विमान अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू झाला, त्या विमानाचे अवशेष चौकशीसाठी बारामती विमानतळावरून दुसरीकडे हलवण्यात आले आहेत. रोहित पवार यांनी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि एक भावुक संदेश लिहिला. हा व्हिडिओ आणि पोस्ट यामुळे लोकांच्या मनात या दुर्घटनेची आठवण पुन्हा जागी झाली. रोहित पवारांनी या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि अपघाताच्या चौकशीवर भर दिलाय.
मनावरून कधीच न पुसणाऱ्या कटू स्मृतीचं प्रतिक बनलेलं हे धूड बारामतीतून चौकशीकामी हलवलं.. ज्याने काळ बनून आमच्या #रिअल_हिरो ला आमच्यातून हिरावून नेलं आणि महाराष्ट्राच्या असंख्य स्वप्नांची अक्षरशः राखरांगोळी केली…! याची पुढच्या काळात चौकशी होईलही आणि आम्हीही त्यासाठी पाठपुरावा करु… pic.twitter.com/e8w4UMmRUA
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 1, 2026
पक्ष विलिनीकरणाबाबत अजित पवारांसोबत काय चर्चा झाली? या सगळ्या प्रक्रियेत मी होतो. तेरा दिवसांनी मी सर्व सांगेल, असे रोहित पवार म्हणाले. मी पत्रकार परिषद घेऊन त्या संदर्भात सांगेल. 13 दिवस ज्यादिवशी होतील, त्या दिवशी मी सांगेन.
आता राजकीय बोलणे योग्य नाही, असे रोहित पवारांनी म्हटले.
सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी होणार हे कोणाला माहीत नव्हते. लाखो लोक बारामतीमध्ये पवार कुटुंबाला भेटण्यासाठी येत होते. पार्थ देखील होता. संपूर्ण महाराष्ट्र येऊन भेटत नाही सत्वन करत नाही तोपर्यंत आपण बारामतीत थांबले पाहिजे. आम्हाला शपथविधीची बातमी देखील टीव्हीच्या माध्यमातून कळाली, असे रोहित पवार म्हणाले.
''मा. अजितदादांनी जिथं विकासरुपी फुलांची बाग फुलवली तिथंच त्यांची राख सावडण्याची वेळ येईल, असं कधी स्वप्नातही आलं नाही.. पण नियतीच्या क्रूर खेळापुढं कुणाचं काही चालत नाही.. अजितदादांची ती दुर्दैवी बातमी आल्यापासून अद्यापपर्यंत डोकं सुन्न आहे… मन बर्फाप्रमाणे थिजलंय.. काय झालं, कसं झालं आणि का झालं, या विचाराचं मनातलं काहूर थांबत नाहीय… आपल्यात आत्तापर्यंत जे-जे काही संभाषण झालं, चर्चा झाल्या, विशेषतः शेवटच्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या भावनिक चर्चा, हे सगळं काही एखादा टेपरेकॉर्डप्रमाणे सारखं सारखं कानात घुमतंय. जणू काही तुम्हीच अदृश्य स्वरुपात बोलत आहात असा भास होतोय. तुमची ती काम करण्याची शैली, प्रशासनावर पक्की मांड, राजकारणावर मजबूत कमांड, परखड स्वभाव, हो ला हो आणि नाही ला नाही न करता जे असेल ते स्पष्ट सांगून समोरच्या व्यक्तीसोबत राजकारण न खेळण्याची पद्धत, कामाचा झपाटा, वेळेचं काटेकोर नियोजन या सगळ्याचं आम्हाला अक्षरशः कौतुक आणि आश्चर्यही वाटायचं. सत्ता असो किंवा नसो, कायम तुमचा दरारा वाटायचा, आदरयुक्त भिती असायची. तुमचा सार्वजनिक वावर बघून तुम्हाला न भेटलेल्या अनेकांना तुम्ही फणसाप्रमाणे कठोर वाटायचात पण तीच व्यक्ती जेंव्हा तुमच्या संपर्कात यायची तेंव्हा फणासातील रसाळ आणि मधुर गऱ्याप्रमाणे तुमचा स्वभाव पाहून ती तुमच्या प्रेमात पडायची, याचे आम्ही साक्षीदार आहोत.'