English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'..पण आमचा रिअल हिरो परत येणारेय का?' रोहित पवारांकजून VIDEO शेअर करत भावनिक पोस्ट, वाचून डोळे पाणावतील!

Rohit Pawar Emotional Post: ज्या विमान अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू झाला, त्या विमानाचे अवशेष चौकशीसाठी बारामती विमानतळावरून दुसरीकडे हलवण्यात आले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 1, 2026, 10:02 PM IST
'..पण आमचा रिअल हिरो परत येणारेय का?' रोहित पवारांकजून VIDEO शेअर करत भावनिक पोस्ट, वाचून डोळे पाणावतील!
रोहित पवार

Rohit Pawar Emotional Post: अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात एक मोठी रिकामी जागा निर्माण झाली आहे. त्यांच्या जाण्याने राज्याच्या राजकारणात एक अशी पोकळी पडली की, ती कधीच भरून येणार नाही. अजित पवार हे एक कुशल नेते होते, ज्यांनी अनेक विकासकामे आणि निर्णय घेतले. त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्ष आणि राज्याच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे. हे नुकसान इतके गहन आहे की, महाराष्ट्रातील अनेक लोक आणि नेत्यांना यातून सावरता येत नाहीये.

Add Zee News as a Preferred Source

सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तरीही या दुःखद घटनेचा प्रभाव आजही कायम आहे. अजित पवारांच्या जाण्याने निर्माण झालेल्या सदम्यातून कुणीही पूर्णपणे बाहेर येऊ शकले नाही. सुनेत्रा पवारांच्या नव्या भूमिकेत कार्यकर्ते आता अजित पवारांना पाहत आहेत. असे असले तरी हे नुकसान इतके मोठे आहे की, ते विसरता येत नाही. राजकीय जबाबदाऱ्या सुरू असल्या तरी, भावनिक दृष्ट्या हे धक्का अजूनही ताजा आहे. ज्या विमान अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू झाला, त्या विमानाचे अवशेष चौकशीसाठी बारामती विमानतळावरून दुसरीकडे हलवण्यात आले आहेत. रोहित पवार यांनी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि एक भावुक संदेश लिहिला. हा व्हिडिओ आणि पोस्ट यामुळे लोकांच्या मनात या दुर्घटनेची आठवण पुन्हा जागी झाली. रोहित पवारांनी या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि अपघाताच्या चौकशीवर भर दिलाय.

काय म्हणाले रोहित पवार?

मनावरून कधीच न पुसणाऱ्या कटू स्मृतीचं प्रतिक बनलेलं हे धूड बारामतीतून चौकशीकामी हलवलं.. ज्याने काळ बनून आमच्या #रिअल_हिरो ला आमच्यातून हिरावून नेलं आणि महाराष्ट्राच्या असंख्य स्वप्नांची अक्षरशः राखरांगोळी केली…! याची पुढच्या काळात चौकशी होईलही आणि आम्हीही त्यासाठी पाठपुरावा करु पण आमचा रिअल हिरो परत येणार आहे का?

'13 दिवस झाल्यावर बोलेन'

पक्ष विलिनीकरणाबाबत अजित पवारांसोबत काय चर्चा झाली? या सगळ्या प्रक्रियेत मी होतो. तेरा दिवसांनी मी सर्व सांगेल, असे रोहित पवार म्हणाले. मी पत्रकार परिषद घेऊन त्या संदर्भात सांगेल. 13 दिवस ज्यादिवशी होतील, त्या दिवशी मी सांगेन. 
आता राजकीय बोलणे योग्य नाही, असे रोहित पवारांनी म्हटले.  

शपथविधीला पवार कुटुंब अनुपस्थित का?

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी होणार हे कोणाला माहीत नव्हते. लाखो लोक बारामतीमध्ये पवार कुटुंबाला भेटण्यासाठी येत होते. पार्थ देखील होता. संपूर्ण महाराष्ट्र येऊन भेटत नाही सत्वन करत नाही तोपर्यंत आपण बारामतीत थांबले पाहिजे. आम्हाला शपथविधीची बातमी देखील टीव्हीच्या माध्यमातून कळाली, असे रोहित पवार म्हणाले.  

रोहित पवारांची दादांसाठी भावनिक पोस्ट

''मा. अजितदादांनी जिथं विकासरुपी फुलांची बाग फुलवली तिथंच त्यांची राख सावडण्याची वेळ येईल, असं कधी स्वप्नातही आलं नाही.. पण नियतीच्या क्रूर खेळापुढं कुणाचं काही चालत नाही.. अजितदादांची ती दुर्दैवी बातमी आल्यापासून अद्यापपर्यंत डोकं सुन्न आहे… मन बर्फाप्रमाणे थिजलंय.. काय झालं, कसं झालं आणि का झालं, या विचाराचं मनातलं काहूर थांबत नाहीय… आपल्यात आत्तापर्यंत जे-जे काही संभाषण झालं, चर्चा झाल्या, विशेषतः शेवटच्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या भावनिक चर्चा, हे सगळं काही एखादा टेपरेकॉर्डप्रमाणे सारखं सारखं कानात घुमतंय. जणू काही तुम्हीच अदृश्य स्वरुपात बोलत आहात असा भास होतोय. तुमची ती काम करण्याची शैली, प्रशासनावर पक्की मांड, राजकारणावर मजबूत कमांड, परखड स्वभाव, हो ला हो आणि नाही ला नाही न करता जे असेल ते स्पष्ट सांगून समोरच्या व्यक्तीसोबत राजकारण न खेळण्याची पद्धत, कामाचा झपाटा, वेळेचं काटेकोर नियोजन या सगळ्याचं आम्हाला अक्षरशः कौतुक आणि आश्चर्यही वाटायचं. सत्ता असो किंवा नसो, कायम तुमचा दरारा वाटायचा, आदरयुक्त भिती असायची. तुमचा सार्वजनिक वावर बघून तुम्हाला न भेटलेल्या अनेकांना तुम्ही फणसाप्रमाणे कठोर वाटायचात पण तीच व्यक्ती जेंव्हा तुमच्या संपर्कात यायची तेंव्हा फणासातील रसाळ आणि मधुर गऱ्याप्रमाणे तुमचा स्वभाव पाहून ती तुमच्या प्रेमात पडायची, याचे आम्ही साक्षीदार आहोत.'

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit pawarRohit PawarRohit Pawar enotional PostRohit Pawar on Airoplan crashRohit Pawar on NCP Togherther

इतर बातम्या

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडाचा शाही विवाह सोहळा? लग्...

मनोरंजन