'12 वर्षांपासून अहंकाराच्या...' धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर रोहित पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठ यश मिळत धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिली आहे. मोदी सरकारमधील आतापर्यंतचा हा मंत्र्याचा पहिलाच राजीनामा आहे. जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनाम्या देत नाही तोपर्यंत कॉक्रोच जनता पार्टीसह विद्यार्थींनी आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉक्रोच जनता पार्टीने सरकारला आज दुपारी तीन वाजेपर्यंतचा वेळही दिला होता. त्यापूर्वी जंतरमंतरवर आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली आणि गोंधळ झाला होता. तोच दुसरीकडे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर आपण राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन केलं आहे.
रोहित पवार यांनी पोस्टमध्ये लिहिलंय की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे पूर्णतः देशभरातील विद्यार्थ्यांचं यश आहे. लाठ्या खाल्ल्या पण विद्यार्थ्यांनी Mission Resignation सक्सेस करुन दाखवलं. या यशाबद्दल देशभरातील तमाम विद्यार्थी, युवा आणि या आंदोलनाला पाठींबा दिलेल्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन!
देशातील सामान्य लोकांवर अन्याय झाला तर सरकार कितीही अहंकारी असलं तरी एकजुटीने त्यांना झुकवता येतं, हे आंदोलनाने दाखवून दिलं. या आंदोलनाला अनेक सत्ताधाऱ्यांनी दहशतवादी म्हणून हिणवलं, परदेशी शक्तीमार्फत मदत मिळत असल्याचा आरोप केला या सर्वांच्या कानाखाली या राजीनाम्याने खणखणीत आवाज निघाला आहे.
यापुढं सरकारला ‘मन की बात’ नाही तर ‘जन की बात’ ऐकावीच लागेल.
१२ वर्षांपासून अहंकाराच्या धुंदीत असलेल्या सरकारला झुकवण्यात अखेर विद्यार्थ्यांना यश..!— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 25, 2026
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे पूर्णतः देशभरातील विद्यार्थ्यांचं यश आहे. लाठ्या खाल्ल्या पण विद्यार्थ्यांनी Mission Resignation सक्सेस करुन दाखवलं. या यशाबद्दल देशभरातील तमाम… pic.twitter.com/QQ4Dj2965Z